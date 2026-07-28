VIDEO | La dura entrada de Sebastián Liceaga deja a México sin su arquero para enfrentar a Guatemala

México enfrenta a Guatemala con un cambio obligado bajo los tres palos. El arquero Sebastián Liceaga fue expulsado durante la victoria sobre Costa Rica y no podrá disputar el duelo que define el liderato del Grupo B del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

La acción ocurrió en el segundo tiempo, cuando Liceaga salió de su área para disputar un balón aéreo y terminó impactando con el botín al delantero costarricense Gabriel Sibaja.

El árbitro mostró la tarjeta roja directa y el video de la jugada comenzó a circular rápidamente en redes sociales por la violencia del contacto.

En las imágenes se observa que Liceaga abandona su área para disputar un balón dividido por alto. En su intento por despejar, levanta la pierna derecha a la altura de la cabeza del delantero costarricense Gabriel Sibaja y termina impactándolo en la zona del rostro y el cuello.

El árbitro Guido Gonzales Jr. sancionó la acción con tarjeta roja directa por juego brusco grave, una decisión que dejó a México con diez jugadores desde el minuto 51.

Tras la expulsión, el técnico mexicano realizó una modificación inmediata y dio ingreso al guardameta Cristo Navarrete para completar el partido.

La sanción deja a México sin su portero titular para el compromiso frente a Guatemala, previsto para este jueves a las 18.00 horas.

Aunque el cuerpo técnico aún no confirma la alineación, Navarrete aparece como el principal candidato para ocupar la portería en un encuentro que definirá el primer lugar del grupo.

La baja representa un contratiempo para el conjunto mexicano antes del cierre de la fase de grupos, en un partido que también será decisivo para las aspiraciones de la Selección Sub-20 de Guatemala.