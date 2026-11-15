Fútbol Nacional
Guatemala viaja un día después de lo previsto para buscar las semifinales de la Liga de Naciones y el boleto a la Copa Oro 2027
La Selección Nacional de Guatemala viajó a Toronto para afrontar el partido de vuelta contra Canadá, por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. (Foto Prensa Libre: Javier González)
La Selección Nacional de Guatemala viaja este domingo 15 de noviembre rumbo a Toronto, Canadá, para afrontar mañana lunes 16 el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026.
La Bicolor buscará remontar el 3-2 de la ida, en un compromiso para el que tendrá poco tiempo de recuperación y preparación debido a los inconvenientes que sufrió en su traslado.
El plan original contemplaba que la delegación viajara el sábado 14, a las 13.30 horas, en un vuelo comercial. Sin embargo, la cancelación de última hora obligó a la Federación de Futbol de Guatemala a gestionar una alternativa para trasladar al equipo a territorio canadiense.
El presidente de la FFG, Gerardo Paiz, gestionó un vuelo chárter y también solicitó a la Concacaf modificar la fecha del encuentro para el martes 17, pero la petición no fue aceptada. Finalmente, la Selección reorganizó su itinerario y viajará este domingo a las 13 horas, lo que reduce considerablemente el tiempo disponible antes del compromiso.
La Bicolor tendrá además las bajas de Darwin Lom y Rudy Muñoz, quienes terminaron el primer encuentro con problemas físicos. Pese a ello, el equipo mantiene la ilusión de revertir la serie y avanzar a las semifinales.