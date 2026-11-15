Rafa Márquez sigue sin ganar: México encaja su tercera derrota consecutiva ante Jamaica

Jamaica sorprendió a México al vencerlo 3-2 en Kingston, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Fue el resultado más inesperado del arranque de la fase de los ocho mejores, y le deja una situación difícil al Tri para la vuelta.

La derrota fue la tercera consecutiva de la Selección Mexicana, que dirige Rafael Márquez. Desde que tomó el mando tras el Mundial 2026, el técnico suma cinco partidos sin ganar.

El Tri comenzó mejor. Presionó en el medio campo y rozó la ventaja al minuto 14, con un remate de Santiago Giménez. Sin embargo, el equipo se mostró cómodo, y Jamaica fue tomando confianza, con un portero, Jahmali Waite, atento cuando hizo falta y delanteros que aprovecharon su velocidad.

Los caribeños se pusieron arriba al minuto 28. Raúl Rangel concedió un tiro de esquina, y Jesús Gallardo desvió el balón a su propia portería para el 1-0. Julián Quiñones tuvo el empate al 33, pero Waite lo detuvo, y el partido se fue al descanso con la ventaja jamaiquina.

Selección de Jamaica / PL

Jamaica sentenció en el segundo tiempo

El complemento empezó de la peor manera para México. Al 46, Khaheim Dixon dio un pase a Renaldo Cephas, quien definió de derecha al ángulo para el 2-0. Al 63, una falta de Gallardo dentro del área provocó un penal, que Richard King cobró bien para el 3-0.

Con el partido en contra, el Tri buscó reaccionar. Al 70, Gilberto Mora, de 18 años, recibió un servicio de Santiago Sandoval y marcó de derecha el 1-3. Al 81, Quiñones, en su regreso con la selección tras la Copa del Mundo, descontó de penal.

La vuelta en Monterrey

México se volcó al ataque en los minutos finales, mientras Jamaica se replegaba, pero no logró el empate. El Tri había perdido antes 3-0 ante Estados Unidos y 2-0 con Chile en amistosos, y ahora llega con una racha de tres derrotas seguidas, que lo deja con un pie fuera de la competencia.

El partido de vuelta se jugará el martes en Monterrey. En los otros cruces de ida, Estados Unidos goleó 6-0 a Haití, Canadá se impuso 3-2 a Guatemala y Curazao y Panamá empataron sin goles.