Guatemala vs. Canadá: las posibles alineaciones para el partido en El Trébol en la Liga de Naciones

La Selección Nacional de Guatemala afronta esta noche, a las 20 horas, un compromiso de alta exigencia cuando reciba a Canadá en el estadio Manuel Felipe Carrera, en El Trébol, por el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026. La Azul y Blanco buscará conseguir un resultado favorable que le permita viajar con posibilidades de clasificación al encuentro de vuelta, programado para el lunes 16 de noviembre, a las 19 horas, en el BMO Field de Toronto.

La serie representa una oportunidad importante para el equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena, que intentará avanzar a las semifinales del torneo y conseguir uno de los boletos directos a la Copa Oro 2027. Sin embargo, enfrente tendrá a una selección que cuenta con futbolistas de experiencia y calidad internacional.

Tena ha reconocido que Guatemala necesita mantener el orden colectivo y evitar los esfuerzos desmedidos ante un rival de estas características. El seleccionador ha insistido en que sus jugadores no deben salir a correr "como locos", sino mantener la coordinación entre líneas, cerrar los espacios y encontrar los momentos adecuados para atacar.

El desafío no será sencillo. Canadá ocupa el tercer lugar del ranking de la Concacaf, solamente por detrás de México y Estados Unidos, y cuenta con una plantilla de alto nivel. Entre sus principales figuras destacan Alphonso Davies, del Bayern Múnich; Jonathan David, del Atlético de Madrid; Tajon Buchanan y Nathan Saliba, del Villarreal, además de Niko Sigur, del Toulouse de Francia.

Guatemala tiene argumentos

Pese a la diferencia de posiciones en el escalafón regional, Guatemala tiene motivos para confiar en sus posibilidades. En la Copa Oro 2025, la Selección Nacional eliminó a Canadá en los cuartos de final, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y ganar la tanda de penaltis.

Aquella clasificación estuvo marcada por la concentración, el orden táctico y el respaldo de la afición, factores que nuevamente pueden resultar determinantes en El Trébol.

Ambos equipos también se enfrentaron posteriormente en un partido amistoso, en el que Canadá se impuso por 1-0. Tena estuvo al frente del combinado guatemalteco en ambos encuentros, por lo que conoce las fortalezas y características de su rival.

La propuesta de Guatemala deberá pasar por defender en bloque, reducir los espacios y controlar los ataques canadienses por las bandas. Sin embargo, también será importante tener la pelota y generar peligro en el área contraria. La efectividad frente al arco puede marcar la diferencia en una serie que se definirá en dos partidos.

El resultado de esta noche condicionará el panorama para el compromiso del lunes, aunque la clasificación se resolverá en territorio canadiense. La Azul y Blanco necesita aprovechar la localía y el respaldo de su afición para dar el primer paso hacia las semifinales.

Más allá de la eliminatoria, el enfrentamiento representa una prueba importante para el proceso de Tena. Competir ante una de las selecciones más fuertes de la región y luchar por un lugar entre las cuatro mejores del torneo supondría un avance para el proyecto guatemalteco.

El encuentro será dirigido por el árbitro salvadoreño Iván Barton, quien cuenta con experiencia en competiciones internacionales. Entre sus actuaciones más destacadas figura la dirección de la semifinal de la Copa del Mundo de 2026 entre España y Francia, disputada el 14 de julio.

Así serían las posibles alineaciones de Guatemala y Canadá

El seleccionador Luis Fernando Tena apostaría por un equipo con dos delanteros, con Nicholas Hagen como titular en la portería y Nicolás Samayoa como capitán. La intención sería mantener equilibrio en el mediocampo y aprovechar la velocidad y capacidad ofensiva de sus hombres de ataque.

Por su parte, Jesse Marsch tendría en Alphonso Davies y Tajon Buchanan a dos de sus principales recursos para generar peligro por los costados, mientras que Jonathan David y Tani Oluwaseyi serían las referencias ofensivas del combinado canadiense.

Posible alineación de Guatemala

Portero: Nicholas Hagen.

Nicholas Hagen. Defensas: Aarón Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa (capitán) y José Morales.

Aarón Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa (capitán) y José Morales. Volantes: Óscar Santis, Antonio López, José Rosales y Óscar Castellanos.

Óscar Santis, Antonio López, José Rosales y Óscar Castellanos. Delanteros: Darwin Lom y Rubio Rubín.

Director técnico: Luis Fernando Tena.

Posible alineación de Canadá

Portero: Maxime Crépeau.

Maxime Crépeau. Defensas: Richie Laryea, Luc de Fougerolles, Joel Waterman y Alphonso Davies.

Richie Laryea, Luc de Fougerolles, Joel Waterman y Alphonso Davies. Volantes: Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Niko Sigur y Mathieu Choinière.

Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Niko Sigur y Mathieu Choinière. Delanteros: Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

Director técnico: Jesse Marsch.