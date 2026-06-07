Guatemala vs. Ecuador: las posibles alineaciones para el partido amistoso en Columbus

Guatemala y Ecuador se enfrentarán este domingo en Columbus, Ohio, en el segundo amistoso de la Fecha FIFA de junio para el combinado nacional. La Bicolor buscará su primera victoria del año tras la derrota 1-3 ante República Checa, mientras que la Tri utilizará el encuentro como su última prueba antes de su debut en el Mundial 2026.

El técnico ecuatoriano Sebastián Beccacece podría alinear a varios de sus titulares mundialistas durante parte del encuentro para darles ritmo de competencia. Sin embargo, jugadores como Enner Valencia y Kevin Rodríguez realizaron trabajos diferenciados durante la semana y no apuntan a iniciar el partido.

Ecuador llega con confianza después de vencer 2-1 a Arabia Saudita el 30 de mayo y ya cuenta con sus 26 convocados mundialistas concentrados. Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho y Kendry Páez figuran entre los principales referentes de una selección que aspira a llegar en plenitud a la Copa del Mundo.

Para Guatemala, el amistoso servirá para seguir evaluando futbolistas con miras al proceso rumbo al Mundial 2030. William Jehú Fajardo intentará ratificar las buenas sensaciones tras su gol ante República Checa, mientras que Darwin Lom y Matthew Evans perfilan un ataque con opciones para generar peligro.

Posible alineación de Ecuador

Gonzalo Valle

Angelo Preciado

Joel Ordóñez

Willian Pacho

Piero Hincapié

Alan Franco

Moisés Caicedo

Pedro Vite

Kendry Páez

Gonzalo Plata

Jeremy Arévalo

DT: Sebastián Beccacece

Posible alineación de Guatemala

Nicholas Hagen

José Pinto

Nicolás Samayoa

Marcelo Hernández

Aarón Herrera

José Rosales

Jonathan Franco

José Morales

Matthew Evans

William Jehú Fajardo

Darwin Lom

DT: Luis Fernando Tena