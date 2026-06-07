Fútbol Nacional
Guatemala vs. Ecuador: las posibles alineaciones para el partido amistoso en Columbus
La Bicolor de Luis Fernando Tena buscará su primera victoria del año este domingo a las 14 horas en el Scott Miracle Gro Field ante una selección ecuatoriana que llegará con varios de sus titulares mundialistas en su última prueba antes del debut ante Costa de Marfil.
Guatemala y Ecuador se enfrentarán este domingo en Columbus, Ohio, en el segundo amistoso de la Fecha FIFA de junio. (Foto Prensa Libre: Fedefut).
Guatemala y Ecuador se enfrentarán este domingo en Columbus, Ohio, en el segundo amistoso de la Fecha FIFA de junio para el combinado nacional. La Bicolor buscará su primera victoria del año tras la derrota 1-3 ante República Checa, mientras que la Tri utilizará el encuentro como su última prueba antes de su debut en el Mundial 2026.
El técnico ecuatoriano Sebastián Beccacece podría alinear a varios de sus titulares mundialistas durante parte del encuentro para darles ritmo de competencia. Sin embargo, jugadores como Enner Valencia y Kevin Rodríguez realizaron trabajos diferenciados durante la semana y no apuntan a iniciar el partido.
Ecuador llega con confianza después de vencer 2-1 a Arabia Saudita el 30 de mayo y ya cuenta con sus 26 convocados mundialistas concentrados. Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho y Kendry Páez figuran entre los principales referentes de una selección que aspira a llegar en plenitud a la Copa del Mundo.
Para Guatemala, el amistoso servirá para seguir evaluando futbolistas con miras al proceso rumbo al Mundial 2030. William Jehú Fajardo intentará ratificar las buenas sensaciones tras su gol ante República Checa, mientras que Darwin Lom y Matthew Evans perfilan un ataque con opciones para generar peligro.
Posible alineación de Ecuador
- Gonzalo Valle
- Angelo Preciado
- Joel Ordóñez
- Willian Pacho
- Piero Hincapié
- Alan Franco
- Moisés Caicedo
- Pedro Vite
- Kendry Páez
- Gonzalo Plata
- Jeremy Arévalo
DT: Sebastián Beccacece
Posible alineación de Guatemala
- Nicholas Hagen
- José Pinto
- Nicolás Samayoa
- Marcelo Hernández
- Aarón Herrera
- José Rosales
- Jonathan Franco
- José Morales
- Matthew Evans
- William Jehú Fajardo
- Darwin Lom
DT: Luis Fernando Tena