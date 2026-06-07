Pacho e Hincapié entre las figuras de Ecuador que enfrentará a la Selección de Guatemala antes del Mundial 2026

La Selección de Guatemala tendrá este domingo en Columbus Ohio uno de sus exámenes más exigentes del año cuando enfrente a Ecuador en el segundo amistoso de la Fecha FIFA de junio.

La Tri de Sebastián Beccacece llega al partido como su última prueba antes del inicio del Mundial 2026 donde disputará el Grupo E junto a Alemania Costa de Marfil y Curazao y trae en sus filas a varios jugadores de alto nivel que militan en los mejores clubes de Europa. Para la Bicolor de Luis Fernando Tena conocer las principales amenazas del rival es fundamental de cara a un partido donde Guatemala buscará su primera victoria del año.

Entre las figuras más destacadas de Ecuador aparecen dos defensores centrales que se han ganado un lugar entre los mejores del mundo en su posición. Piero Hincapié, es uno de los laterales más completos del fútbol europeo y viene de disputar la final de la Champions League con el Arsenal donde su solidez defensiva fue determinante a lo largo de toda la temporada.

Por su parte Félix Torres conocido como Pacho y jugador del PSG es otro de los referentes de la zaga ecuatoriana que acaba de conquistar el bicampeonato de la Champions League con el conjunto parisino convirtiéndose en uno de los centrales más confiables de su generación en el continente americano. Moisés Caicedo es uno de los rostros de la selección ecuatoriana, el mediocampista que milita en el Chelsea ha destacado en las últimas temporadas y liderará la ofensiva del conjunto sudamericano.

Ecuador llegó al Mundial 2026 clasificando en el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas por encima de selecciones históricas como Brasil Colombia y Uruguay en lo que fue una demostración del enorme trabajo colectivo del equipo.

La Tri solo perdió dos partidos en toda la eliminatoria y mostró una identidad clara durante todo el proceso con intensidad física orden táctico y una defensa extremadamente difícil de romper.

Los guatemaltecos que buscan brillar ante Ecuador

Del lado de Guatemala Luis Fernando Tena tendrá la oportunidad de seguir evaluando jugadores de cara al proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030. Óscar Santis buscará destacar en el esquema de la Bicolor mientras que Olger Escobar desde el mediocampo intentará aportar la creatividad que necesita el equipo para generar peligro ante una defensa tan sólida como la ecuatoriana. William Fajardo quien anotó su primer gol con la Selección ante República Checa buscará confirmar que tiene argumentos para seguir siendo considerado por Tena en la nueva etapa de la Bicolor de cara a las próximas competiciones.