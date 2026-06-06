Guatemala vs. Ecuador: fecha, hora y dónde ver el amistoso de la Selección Nacional

Fútbol Nacional

Guatemala vs. Ecuador: fecha, hora y dónde ver el amistoso de la Selección Nacional

La Bicolor buscará este domingo su primera victoria del año ante la selección de Ecuador en el Scott Miracle Gro Field Stadium de Ohio, tras acumular tres derrotas consecutivas en lo que va de 2026.

Alejandra Soto

|

time-clock

La Bicolor buscará este domingo su primera victoria del año ante la selección de Ecuador en el Scott Miracle Gro Field Stadium de Ohio. (Foto Prensa Libre: EFE).

Guatemala enfrentará este domingo a Ecuador en un amistoso internacional con la misión de conseguir su primera victoria de 2026. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena acumula tres derrotas consecutivas en 2026 incluyendo la caída 1-0 ante Canadá en enero, la goleada de 0-7 ante Argelia en marzo y la reciente derrota 1-3 ante República Checa.

Ecuador llega al partido como la última prueba de preparación antes del inicio del Mundial 2026 donde los ecuatorianos enfrentarán un exigente Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. La Tri llega con grandes expectativas al torneo y este amistoso ante Guatemala le servirá para afinar detalles y terminar de calibrar su equipo antes del debut mundialista.

Para la Bicolor en cambio el partido representa una oportunidad de mostrar una cara diferente tras un inicio de año para el olvido y de demostrar que el proceso de Tena tiene argumentos de cara al ciclo eliminatorio rumbo al Mundial 2030.

LECTURAS RELACIONADAS

Iraq's forward #18 Aymen Hussein celebrates scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup Asian qualification football match between Iraq and Palestine at Basra International Stadium in Basra on October 10, 2024. (Photo by Hussein FALEH / AFP)

"Me trataron como un terrorista": el goleador de Irak fue retenido en el aeropuerto antes del Mundial 2026

chevron-right
MANCHESTER (United Kingdom), 19/04/2026.- Manchester City's Rayan Cherki (C-R) celebrates with teammates after scoring the 1-0 goal during the English Premier League match Manchester City against Arsenal FC, in Manchester, Britain, 19 April 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Los clubes con más representación en el Mundial 2026: Manchester City lidera con 19 jugadores

chevron-right

El partido se disputará en el Scott Miracle Gro Field de Columbus, Ohio a las 14 horas de Guatemala en lo que será el segundo y último compromiso de la Bicolor en esta Fecha FIFA. Guatemala deberá encontrar mayor consistencia en la creación de juego para poder competir de igual a igual ante un rival de la calidad de Ecuador que llega en su mejor momento de cara al torneo más importante del año.

Los datos del partido

  • Guatemala vs. Ecuador
  • Domingo 7 de junio de 2026
  • 2:00 PM hora Guatemala
  • Scott Miracle Gro Field, Columbus, Ohio, Estados Unidos
  • Dónde ver: Canal 48 de Claro TV / TVGT
  • Amistoso internacional Fecha FIFA

Guatemala no ha ganado ningún partido en lo que va del año y la Bicolor llega a este compromiso con la necesidad de demostrar que el equipo tiene nivel para competir ante selecciones clasificadas al Mundial 2026. Tena seguirá observando jugadores de cara a la conformación del plantel para la Liga de Naciones de Concacaf que arranca en septiembre y que será el inicio del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de FEDEFUTGUATE (@fedefutguate)

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Futbol nacional Selección de Ecuador Selección de Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM