Guatemala vs. Ecuador: fecha, hora y dónde ver el amistoso de la Selección Nacional

Guatemala enfrentará este domingo a Ecuador en un amistoso internacional con la misión de conseguir su primera victoria de 2026. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena acumula tres derrotas consecutivas en 2026 incluyendo la caída 1-0 ante Canadá en enero, la goleada de 0-7 ante Argelia en marzo y la reciente derrota 1-3 ante República Checa.

Ecuador llega al partido como la última prueba de preparación antes del inicio del Mundial 2026 donde los ecuatorianos enfrentarán un exigente Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. La Tri llega con grandes expectativas al torneo y este amistoso ante Guatemala le servirá para afinar detalles y terminar de calibrar su equipo antes del debut mundialista.

Para la Bicolor en cambio el partido representa una oportunidad de mostrar una cara diferente tras un inicio de año para el olvido y de demostrar que el proceso de Tena tiene argumentos de cara al ciclo eliminatorio rumbo al Mundial 2030.

El partido se disputará en el Scott Miracle Gro Field de Columbus, Ohio a las 14 horas de Guatemala en lo que será el segundo y último compromiso de la Bicolor en esta Fecha FIFA. Guatemala deberá encontrar mayor consistencia en la creación de juego para poder competir de igual a igual ante un rival de la calidad de Ecuador que llega en su mejor momento de cara al torneo más importante del año.

Los datos del partido

Guatemala vs. Ecuador

Domingo 7 de junio de 2026

2:00 PM hora Guatemala

Scott Miracle Gro Field, Columbus, Ohio, Estados Unidos

Dónde ver: Canal 48 de Claro TV / TVGT

Amistoso internacional Fecha FIFA

Guatemala no ha ganado ningún partido en lo que va del año y la Bicolor llega a este compromiso con la necesidad de demostrar que el equipo tiene nivel para competir ante selecciones clasificadas al Mundial 2026. Tena seguirá observando jugadores de cara a la conformación del plantel para la Liga de Naciones de Concacaf que arranca en septiembre y que será el inicio del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.