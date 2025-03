Guatemala vs. Guyana: Las ediciones en las que no ha participado la Azul y Blanco en la Copa Oro

La Selección Nacional de Guatemala se juega este martes 25 de marzo su clasificación a la Copa Oro 2025, en un partido de vuelta que será crucial ante Guyana en el Estadio Cementos Progreso.

Tras la derrota 3-2 en la ida, la Azul y Blanco está obligada a ganar para remontar la serie y asegurar su presencia en el torneo más importante de selecciones de la Concacaf.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Guatemala llega con la presión de clasificar a la Copa Oro. A lo largo de la historia, la Bicolor ha quedado fuera en varias ediciones, ya sea por malos resultados o por sanciones que afectaron al fútbol nacional.

Copa Oro 1993: esta fue la primera edición en la que Guatemala se ausentó del torneo, pero no fue por un tema deportivo. La decisión de no participar fue tomada por la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, lo que le impidió al país competir en la fase de clasificación.

Copa Oro 2009: en esta edición, Guatemala fue eliminada por Nicaragua en la Copa Centroamericana, un torneo que servía como clasificatorio para la Copa Oro. La derrota ante los nicaragüenses fue un golpe duro para la Azul y Blanco, ya que no pudieron asegurar su presencia en el torneo regional.

