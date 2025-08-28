Herediano vs Municipal: Sigue en directo el juego por la Copa Centroamericana

Los rojos están necesitados de la victoria para asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, donde ya está ubicado Xelajú MC.

El otro partido del grupo B lo solventarán Real España contra Sporting de San Miguelito, donde el equipo hondureño se juega también la posibilidad, pero necesita que los escarlatas tropiecen.

El grupo B de la Copa Centroamericana lo lidera Sporting de San Miguelito con 7 puntos, seguido de Municipal con 5, mientras que Diriangén, de Nicaragua, es tercero con 4, pero ya cumplió con sus cuatro juegos. Cierra el grupo Herediano y Real España con tres puntos cada uno.

28 de agosto 2025, 19.30h Afición se hace presente en Costa Rica

Un buen grupo de aficionados de Municipal acompañan al equipo en el Estadio Nacional de Costa Rica.