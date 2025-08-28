EN DIRECTO
Fútbol Nacional
Herediano vs Municipal: Sigue en directo el juego por la Copa Centroamericana
Municipal se juega la vida frente al Herediano, de Costa Rica, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025.
Municipal visita a Herediano en la Copa Centroamericana. (Foto Prensa Libre).
Los rojos están necesitados de la victoria para asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, donde ya está ubicado Xelajú MC.
El otro partido del grupo B lo solventarán Real España contra Sporting de San Miguelito, donde el equipo hondureño se juega también la posibilidad, pero necesita que los escarlatas tropiecen.
El grupo B de la Copa Centroamericana lo lidera Sporting de San Miguelito con 7 puntos, seguido de Municipal con 5, mientras que Diriangén, de Nicaragua, es tercero con 4, pero ya cumplió con sus cuatro juegos. Cierra el grupo Herediano y Real España con tres puntos cada uno.
Afición se hace presente en Costa Rica
Un buen grupo de aficionados de Municipal acompañan al equipo en el Estadio Nacional de Costa Rica.