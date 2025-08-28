Herediano vs Municipal: Sigue en directo el juego por la Copa Centroamericana

EN DIRECTO

Fútbol Nacional

Herediano vs Municipal: Sigue en directo el juego por la Copa Centroamericana

Municipal se juega la vida frente al Herediano, de Costa Rica, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025.

|

Municipal visita a Herediano en la Copa Centroamericana. (Foto Prensa Libre).

Los rojos están necesitados de la victoria para asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, donde ya está ubicado Xelajú MC.

El otro partido del grupo B lo solventarán Real España contra Sporting de San Miguelito, donde el equipo hondureño se juega también la posibilidad, pero necesita que los escarlatas tropiecen.

El grupo B de la Copa Centroamericana lo lidera Sporting de San Miguelito con 7 puntos, seguido de Municipal con 5, mientras que Diriangén, de Nicaragua, es tercero con 4, pero ya cumplió con sus cuatro juegos. Cierra el grupo Herediano y Real España con tres puntos cada uno.

Clock icon 28 de agosto 2025, 19.30h

Afición se hace presente en Costa Rica

Un buen grupo de aficionados de Municipal acompañan al equipo en el Estadio Nacional de Costa Rica.

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Copa Centroamericana 2025 CSD Municipal Futbol nacional Herediano 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre