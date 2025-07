Hora, lugar y rival de Municipal en su partido amistoso de presentación

Municipal quiere regresar con fuerza al Torneo Apertura 2025 y se apoya en su racha invicta durante los partidos amistosos de pretemporada. Este sábado 12 de julio se vivirá el encuentro más especial de esta etapa: el equipo se presentará ante su afición.

Será también el primer partido de los Rojos en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol” bajo la dirección del nuevo entrenador Erick Acevedo, quien asumió el reto de buscar el título 33 para el equipo escarlata.

Además, los aficionados podrán ver nuevamente a figuras como Pedro Altán, Rodrigo Saravia, Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Rudy Muñoz y Jonathan Franco, quienes destacaron con la Selección Nacional en la histórica participación de Guatemala en la Copa Oro 2025.

Municipal ha anunciado un ambiente de fiesta para esta presentación oficial, que será ante un rival de jerarquía internacional.

¿Hora, lugar y rival del partido amistoso de Municipal?

Municipal jugará este sábado 12 de julio en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol” a partir de las 15:00 horas, el partido no será televisado, pero los fieles seguidores rojos podrán alentar en vivo a su equipo.

Alianza, campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga Salvadoreña de Fútbol, será el rival por vencer de los mimados de la afición. Un rival fuerte y determinante, pero al que tratarán de contener.

Municipal llega con una buena racha en pretemporada, habiendo vencido a Platense (El Salvador), Antigua GFC, Chiquimulilla y AFF Guatemala (Primera División).

Precios de entradas y beneficios

Estos son los precios de ingreso para el amistoso:

Q40.00 en General Norte

Q75.00 en Preferencia

Q100.00 en Platea Sur

Q150.00 en Tribuna

Los niños menores de 4 años entran gratis.

Los abonados podrán ingresar con dos acompañantes sin costo adicional.

👊🏼👹 ¡Este sábado vivamos juntos la Presentación del Rojo!



Acompañanos en El Trébol para conocer a la plantilla 25/26 y disfrutar del amistoso ante Alianza FC 🇸🇻.

🎟️ La cita es mañana, sábado 12 de julio, a las 15:00 hrs.



➡️ Boletos: https://t.co/WqgIBQIY9G pic.twitter.com/IfTioA1A4h — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) July 11, 2025

Cierre de pretemporada

Municipal debutará en el Torneo Apertura 2025 el próximo fin de semana frente a Achuapa, y este amistoso servirá como el último examen previo a la competencia oficial.

El equipo buscará dejar buenas sensaciones en casa y contagiar a su afición con ilusión, fútbol y entrega en el camino hacia un nuevo campeonato nacional.

Un sueño hecho realidad

El joven defensa guatemalteco, Carlos Aguilar, quien se incorpora a los Rojos tras su paso por Malacateco y participar con la Selección Nacional en la Copa Oro, expresó su alegría por llegar al club y destacó su compromiso para dar su mejor esfuerzo por el equipo.

“Es un sueño para mí. Desde que empecé en esto, mi mayor sueño era estar aquí, vestir estos colores. Es una meta que me fijé desde el principio, he luchado por ella; no creo que nadie me haya regalado nada. Estoy feliz de estar con este grupo; como dije, es un grupo grande”, manifestó Aguilar.