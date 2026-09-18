Jamaica vs Guatemala: Los Reggae Boyz no se guarda nada y convocan a sus referentes de las ligas de Europa y Estados Unidos

Guatemala ya conoce a los jugadores que tendrá enfrente en el inicio de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27. Jamaica presentó la convocatoria oficial de 24 futbolistas para el partido del viernes 25 de septiembre en Kingston.

El encuentro se disputará a las 20 horas de Guatemala en el National Stadium, en el comienzo de la participación de ambas selecciones en la Liga A, correspondiente al Grupo B, de la competencia de Concacaf.

La Liga de Naciones también representa el camino de clasificación hacia la Copa Oro 2027.

Los Reggae Boyz estarán dirigidos por Rudolph Speid, quien regresó al cargo como entrenador de la selección mayor y asumió el reto para esta etapa de la Liga de Naciones.

Los referentes de Jamaica

Uno de los nombres que más llama la atención es Leon Bailey, quien actualmente pertenece al Olympiacos de Grecia y cuenta con amplia experiencia en el futbol europeo.

El atacante es uno de los principales referentes de la selección jamaicana.

En el arco aparece Andre Blake, capitán de los Reggae Boyz y jugador del Philadelphia Union de la MLS. Su experiencia internacional lo convierte en uno de los futbolistas de mayor recorrido de la convocatoria.

La defensa tendrá a Joel Latibeaudiere, del Coventry City de Inglaterra, además de Ronaldo Webster, Tayvon Gray, Richard King, Miguel Freckleton, Damion Lowe y Christopher Ainsworth.

En el mediocampo aparecen nombres con experiencia en el futbol británico como Isaac Hayden, de Leyton Orient; Kasey Palmer, de Luton Town; Karoy Anderson, de Blackpool, y Brandon Cover, de Rotherham United.

También destaca Dwayne Atkinson, del Rhode Island FC de Estados Unidos, y Courtney Clarke, de Walsall.

Para el ataque, Jamaica contará con Javon East, quien actualmente milita en el Hapoel Be'er Sheva de Israel.

También fueron convocados Bailey-Tye Cadamarteri, Rumarn Burrell, Renaldo Cephas, Kaheim Dixon, Andre Brooks y Tyreece Campbell.

La Federación de Jamaica confirmó que la nómina está integrada por 24 jugadores para los dos primeros compromisos de esta edición de la Liga de Naciones: Guatemala el 25 de septiembre y Honduras el 29.

Prueba de fuego

El duelo frente a Jamaica marcará el inicio del camino de la selección de Guatemala al mando del mexicano Luis Fernando Tena en una competencia que tendrá consecuencias más allá de la propia Liga de Naciones.

Los dos primeros lugares de cada grupo de la Liga A avanzarán a los cuartos de final, donde se enfrentarán a los equipos mejor clasificados de Concacaf.

Además, los cuatro ganadores de esas series obtendrán su boleto para la Copa Oro 2027.

Después de visitar a Jamaica, Guatemala recibirá a El Salvador el 28 de septiembre. Posteriormente tendrá dos enfrentamientos contra Surinam durante la ventana internacional de octubre.

La nómina de Jamaica

Porteros: Andre Blake (Philadelphia Union), Amal Knight (Greenville Triumph SC), Shaquan Davis (Mount Pleasant FA).

Defensas: Ronaldo Webster (Universitatea Craiova), Christopher Ainsworth (Cavalier FC), Tayvon Gray (New York City FC), Joel Latibeaudiere (Coventry City), Richard King (St. Mirren), Miguel Freckleton (LASK), Damion Lowe (Dewa United).

Volantes: Isaac Hayden (Leyton Orient), Kasey Palmer (Luton Town), Courtney Clarke (Walsall), Dwayne Atkinson (Rhode Island FC), Karoy Anderson (Blackpool), Leon Bailey (Olympiacos), Brandon Cover (Rotherham United).

Delanteros: Bailey-Tye Cadamarteri (Wrexham), Javon East (Hapoel Be'er Sheva), Rumarn Burrell (Queens Park Rangers), Renaldo Cephas (Qarabağ), Kaheim Dixon (Novi Pazar), Andre Brooks (Norwich City), Tyreece Campbell (Charlton Athletic).

Director técnico: Rudolph Speid.