Ronaldo Nazário cumple 50 años: recordamos la noche en que “El Fenómeno” llegó a Guatemala

Ronaldo Nazário, uno de los delanteros más reconocidos en la historia del futbol mundial, cumple 50 años y la fecha sirve también para recordar aquella noche de julio de 2003 en la que “El Fenómeno” visitó Guatemala y provocó una multitudinaria espera en el aeropuerto La Aurora.

El 17 de julio de 2003, más de 2 mil personas llegaron al aeropuerto para recibir al astro brasileño.

Niños, jóvenes, aficionados y periodistas aguardaron durante aproximadamente una hora y media, en medio del frío de la noche, hasta que el vuelo privado en el que viajaba Ronaldo llegó cerca de las 23.30 horas procedente de Portland, Oregon, Estados Unidos.

Ronaldo apenas permaneció unos minutos en el aeropuerto. Vestido con una camisa blanca, pantalón negro y una gorra verde, saludó con la mano antes de ser trasladado en helicóptero hacia el hotel Quinta Real.

(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La expectativa por su llegada había sido tal que las autoridades tuvieron dificultades para controlar a la multitud que buscaba acercarse al brasileño.

Al día siguiente, Ronaldo tenía prevista una conferencia de prensa y un recorrido por Antigua Guatemala. También estaba programada una entrevista con el conductor mexicano Adal Ramones para la televisión nacional.

(Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Su visita ocurrió poco después de uno de los momentos más importantes de su carrera: la conquista del Mundial de Corea y Japón 2002 con Brasil, torneo en el que marcó ocho goles.

Ahora, 23 años después de aquella visita, Ronaldo llega a los 50 años convertido en una figura que trascendió generaciones.

Sus goles, sus títulos y su regreso a la élite después de varias lesiones forman parte de una carrera histórica.