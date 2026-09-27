Janderson Pereira lidera con doblete la victoria de Cobán 3-2 sobre Aurora

Cobán Imperial volvió a ganar. Los príncipes azules vencieron 3-2 a Aurora en el estadio José Ángel Rossi en un partido muy intenso y la figura de Janderson Pereira que anotó dos veces para darle la victoria a los cobaneros en la jornada 11 del Apertura 2026.

El partido comenzó con Aurora generando las primeras ocasiones. Tomás Casas respondió con dos atajadas clave ante Daniel Baján y Andrés Echeverría antes de que Janderson Pereira abriera el marcador al minuto 8 con un derechazo tras una jugada de pared con Juan Winter.

Aurora no tardó en responder. Al minuto 23 Daniel Baján desbordó por la izquierda y asistió a Héctor Morales que de cabeza venció a Casas para empatar el partido. Los aurinegros también tuvieron un gol anulado al 37 por fuera de lugar de Marcos Acosta confirmado por el FVS.

PL / Aurora FC

El segundo tiempo comenzó con un gol de Steven Paredes al minuto 47 que le devolvió la ventaja a Cobán con un centro cerrado que sorprendió a Liborio Sánchez. Sin embargo Aurora igualó nuevamente al 58 cuando José Vivas sacó un derechazo desde fuera del área al ángulo para poner el 2-2.

Janderson selló la victoria

Con el marcador igualado y la afición cobanera pidiendo la salida del técnico Ramiro Cepeda al minuto 81 Cobán siguió buscando el gol de la victoria. William Amaya disparó al 83 Liborio Sánchez rechazó y Janderson Pereira apareció para definir el rebote y poner el 3-2 definitivo.

Aurora intentó empatar en los minutos finales pero Cobán resistió hasta el pitazo final para llevarse una victoria que sabe a mucho para los Príncipes Azules que llegaban al partido con siete partidos consecutivos sin ganar.

PL / Cobán Imperial

La última victoria de Cobán había llegado en la cuarta jornada ante Mixco por lo que este triunfo representa un respiro enorme para el técnico Ramiro Cepeda y para un equipo que necesitaba urgentemente los tres puntos para no quedar definitivamente descolgado en el Apertura 2026.

Con esta victoria Cobán suma 10 puntos en la tabla del Apertura 2026 y escala posiciones alejándose de la zona más comprometida del campeonato en lo que es el mejor resultado de los Príncipes Azules en varias jornadas del torneo chapín.