José Calderón admite vergüenza tras perder contra un Comunicaciones que “no juega a nada”

El portero panameño de Xelajú MC, José Calderón, compareció ante los medios de comunicación en una dinámica organizada por las redes oficiales del campeón nacional y dejó algunas frases más que llamativas.

El experimentado guardameta hizo un repaso de la actualidad de su equipo y el rendimiento mostrado en las últimas semanas, pero también admitió tener una espina luego de haber perdido ante Comunicaciones el pasado 27 de febrero en el estadio Cementos Progreso.

El partido lo había dominado Xelajú MC, pero en los minutos finales un doblete de Lynner García le dio vuelta al marcador y en medio del enojo por haber dejado escapar el resultado el cuadro quetzalteco sufrió hasta cinco expulsiones, entre ellas al portero Calderón.

Ahora, un par de días después de aquel juego y con la segunda vuelta del Clausura 2025 a menos de 24 horas de iniciar, el portero Calderón y Nery Lobos atendieron a los medios de comunicación.

"Para nada es un secreto que no tuvimos una vuelta regular, fue una irregular. Nos enfocamos en otras cosas y nos pasaron factura muchos errores, como los arbitrales", comenzó diciendo.

"Tuvimos una charla entre nosotros y nos enfocamos en las cosas que dejamos de hacer, creo que tenemos una meta de hacer la mayor cantidad de puntos en esta segunda vuelta", dijo.

Sobre lo acontecido contra Comunicaciones y las expulsiones de Xelajú, fue bastante claro.

"Tenemos muchas bajas, unas por rojas que no sé de dónde salieron. Siento esa vergüenza de perder un partido que teníamos a favor, lo digo claro, es un equipo que no juega a nada, Comunicaciones es un equipo que no juega a nada y no ganó a pura gana, me dolió más eso que la roja sobre el final", admitió.

Xelajú MC descansó en la fecha 11 del Clausura 2025 y regresará a la acción en la jornada 12, que comenzará el miércoles 5 de marzo.

Su su rival es el cuadro de Achuapa el miércoles 5 a las 19 horas en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.