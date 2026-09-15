Jugadores de Antigua GFC respaldan a Mauricio Tapia en medio de la tensión con la directiva

Las declaraciones de Mauricio Tapia después de la victoria 3-2 de Antigua GFC sobre Suchitepéquez provocaron una reacción inmediata dentro del plantel.

Minutos después de que el técnico argentino dejara en duda su continuidad por algunas inconformidades internas, los capitanes del equipo, Alexander Robinson y José Ardón, comparecieron ante los medios para manifestar públicamente su respaldo al entrenador y a su cuerpo técnico.

La postura de los futbolistas llega en medio de un momento deportivo positivo para el conjunto colonial, que con el triunfo frente a los venados se colocó como líder del torneo Apertura 2026 y mantiene una campaña perfecta como local, con cinco victorias en igual número de partidos.

Robinson fue el encargado de explicar la posición del vestuario y dejó claro que el grupo está unido alrededor del cuerpo técnico.

“Hoy queríamos hacer un comunicado de parte de los jugadores y como capitanes con respecto a ciertas palabras que dijo el profesor (Tapia), nada más queríamos aclarar que hay un respaldo por parte de nosotros hacia el profesor Tapia y pedir obviamente un respaldo al club, porque lo único que buscamos es el bienestar del equipo, estar donde estamos en el primer lugar con un partido menos”, manifestó el defensor costarricense.

El capitán también reconoció que existen aspectos que Antigua GFC debe mejorar en su funcionamiento, pero separó esas situaciones del ambiente que vive el plantel con el entrenador.

“Estamos conscientes de que debemos de mejorar, pero solo queremos confirmar que estamos con el profe, que estamos con el cuerpo técnico. Fuera de los comentarios, el equipo está muy bien”, aseguró.

Por su parte, José Ardón se sumó al mensaje de su compañero y pidió que las diferencias que puedan existir sean resueltas pensando en el futuro de la institución.

“Estamos esperando las decisiones que se puedan tomar de junta directiva y de parte del cuerpo técnico. El grupo de jugadores está comprometido con la institución y esperamos de que esto se resuelva por el bien del equipo”, expresó.

Así, mientras Tapia y la dirigencia deberán abordar las inconformidades que provocaron sus declaraciones, el vestuario ya hizo pública su posición: los jugadores quieren que el técnico argentino continúe al frente del proyecto.

La pelota ahora está en el terreno de la dirigencia, que deberá buscar una salida a la situación interna mientras Antigua GFC disfruta de su liderato y de un gran momento deportivo.