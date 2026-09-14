Rojos ceden el liderato: Antigua manda en el Apertura 2026 y Suchi sigue en el sótano

La novena jornada del Apertura 2026 dejó un cambio en la cima de la clasificación. Antigua GFC es el nuevo líder del futbol guatemalteco después de vencer este lunes 3-2 a Suchitepéquez en el estadio Pensativo y llegó a 21 puntos en ocho partidos, con siete triunfos y una derrota.

El conjunto colonial desplazó a Municipal, que ahora ocupa el segundo lugar con 20 puntos en nueve encuentros. Los rojos empataron 2-2 frente a Malacateco y cedieron el primer puesto que ocupaban antes de esta jornada.

San Pedro se mantiene en el tercer lugar con 17 puntos, después de empatar sin goles contra Marquense. El equipo recién ascendido suma cinco victorias, dos empates y dos derrotas, mientras que Guastatoya es cuarto con 16 unidades luego de derrotar 2-1 a Xelajú.

La quinta posición es para Mixco, que llegó a 15 puntos tras imponerse 3-2 sobre Aurora. Marquense es sexto con 13 unidades y Xelajú aparece séptimo con 11, aunque los dos equipos tienen nueve y ocho partidos disputados, respectivamente.

En la parte baja, Aurora y Malacateco están empatados con nueve puntos, pero el cuadro aurinegro ocupa el noveno lugar. Comunicaciones bajó al décimo puesto con ocho unidades después de igualar 2-2 contra Cobán Imperial.

El panorama tampoco mejora para los equipos que ocupan los últimos lugares. Cobán Imperial es undécimo con seis puntos, mientras que Suchitepéquez continúa en el sótano con cinco, tras sufrir su sexta derrota del campeonato ante Antigua.

Con la novena jornada concluida, Antigua vuelve a tomar el mando del Apertura 2026 y mantiene una ventaja de un punto sobre Municipal, aunque con un partido menos disputado. La lucha por los primeros lugares sigue abierta, mientras en la parte baja varios equipos buscan reaccionar antes de quedar más rezagados.