Kenderson Navarro destaca la confianza del grupo como clave del triunfo de Guatemala ante Canadá

Navarro fue el guardameta titular en el partido de cuartos de final contra Canadá y una de las piezas clave en la victoria, sobre todo en la tanda de penaltis, donde detuvo una ejecución.

El meta de Municipal habló en la zona mixta con la página de Facebook Ciudad Deportiva y expresó su alegría por vivir la experiencia de disputar el duelo de cuartos de final frente a los canadienses.

“Los planes de Dios son perfectos. Nunca me esperaba jugar en la Copa Oro, sabiendo que Nico es un gran portero. He sido compañero de él en Municipal y en la Selección. Estar con él me motiva”, expresó Navarro, quien recibió la confianza de Luis Fernando Tena tras la lesión de Nicholas Hagen.

Hagen sufrió una lesión muscular al final del partido contra Guadalupe, lo cual lo dejó fuera del torneo de Concacaf. Esto obligó a Tena a decidirse entre Navarro y Luis Morán, portero del campeón Antigua GFC.

“Hicimos un buen partido. En mi caso, hice mi trabajo, lo que me correspondía; sin embargo, nada hubiera sido posible sin la ayuda de mis compañeros”, destacó Navarro.

El guardameta de Municipal atajó el disparo en la tanda de penaltis a Cyle Larin, lo que dio a Guatemala la opción de sellar la clasificación, pero José Pinto falló su ejecución. Posteriormente, anotaron Nathan Saliba y Pedro Altán, lo que mantuvo la igualdad.

Luc de Fougerolles estrelló su disparo en el travesaño. Finalmente, José Morales convirtió el penal decisivo para sellar la victoria 6-5 de Guatemala.

Kenderson Navarro estuvo cerca de frenar el penalti de Jonathan David, de Canadá al minuto 30. (Foto Prensa Libre: AFP)

“El penalti de Davis estuve cerca (al minuto 30), pero gracias a Dios logré tapar uno. Siempre tuve confianza. Les dije a mis compañeros que si llegábamos a los penaltis íbamos a pasar. Incluso, cuando Pinto falló, le dije: tranquilo, que acá estoy yo”, compartió Kenderson Navarro.

“Estuve tranquilo en todo momento. Siempre hay nervios, pero hay que manejarlos de la mejor manera. La gente ha sido maravillosa. Nos da el plus extra, ellos nos dieron el aire extra para empatar y buscar la victoria”, expresó sobre la presencia de los aficionados en el estadio.

“No es nada nuevo recibir críticas. Siempre he hecho mi trabajo en la cancha y lo seguiré haciendo para mejorar; es lo que me queda. Ahora, vamos a trabajar por lo que viene”, afirmó el portero rojo.

Guatemala enfrentará el miércoles a Estados Unidos en la ronda de semifinales, en el estadio City Park, en San Luis Misuri, en el duelo previsto para las 17 horas. La otra semifinal la disputarán México frente a Honduras.