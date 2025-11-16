Kevin Macareño anotó doblete en la victoria por 3 a 1 de Antigua GFC sobre Comunicaciones

La figura del partido fue Kevin Macareño. El delantero de Antigua GFC mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.
Enzo Fernández dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Antigua GFC fue importante por convertir 1 gol.
El estratega de Antigua GFC, Mauricio Tapia, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Estuardo Sicán en el arco; Jorge Gonzalez, Héctor Prillwitz, Kevin Grijalva y Enzo Fernández en la línea defensiva; Robinson Flores, Jimmy Ruiz, Gerson Chávez y Santiago Garzaro en el medio; y Dewinder Bradley y Jostin Daly en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Iván Sopegno salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Fredy Pérez bajo los tres palos; Samuel Camacho, Elsar Martín, Ernesto Monreal y Erick González en defensa; José Gálvez, Axel De La Cruz y Marco Domínguez en la mitad de cancha; y Erick Lémus, Deyner Padilla y Lynner García en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Pensativo fue Wildomar Ramírez.
Para la siguiente fecha, Antigua GFC actuará de visitante frente a Municipal, mientras que Comunicaciones visitará a Malacateco.
Con este resultado, el anfitrión acumula 39 puntos a lo largo del certamen y ocupa el tercer puesto. Por su parte, la visita suma 20 unidades y se ubica en el décimo primer lugar.
Cambios en Antigua GFC
- 45′ 2T – Salieron Jimmy Ruiz por Marvin Ávila, Samuel Camacho por Wilson Pineda y Axel De La Cruz por José Contreras
- 60′ 2T – Salió Jostin Daly por Kevin Macareño
- 80′ 2T – Salió Dewinder Bradley por Brayam Castañeda
- 89′ 2T – Salieron Santiago Garzaro por Luis Castellanos y Enzo Fernández por Milton Maciel
Amonestados en Antigua GFC:
- 5′ 1T Gerson Chávez, 34′ 1T Jimmy Ruiz, 8′ 2T Marvin Ávila, 20′ 2T Héctor Prillwitz, 23′ 2T Mauricio Tapia y 39′ 2T Kevin Macareño
Cambios en Comunicaciones
- 81′ 2T – Salieron José Gálvez por José Corena y Lynner García por Edy Palencia
- 84′ 2T – Salió Erick González por Emerson Raymundo
Amonestados en Comunicaciones:
- 42′ 1T Deyner Padilla, 8′ 2T Marco Domínguez y 45′ 2T Emerson Raymundo