Kevin Macareño anotó doblete en la victoria por 3 a 1 de Antigua GFC sobre Comunicaciones

En la fecha 20 del Apertura, el delantero Kevin Macareño de Antigua GFC marcó dos tantos para su equipo en la victoria 3-1 sobre Comunicaciones. Kevin Macareño lució su habilidad goleadora cuando disparó (23′ 2T) y al convertir después de un cabezazo (38′ 2T) y tuvo un papel determinante para que Antigua GFC celebre este duelo. El 3 a 1 final también contó con el gol de jugada convertido por Enzo Fernández (0′ 1T). En tanto que la única anotación de Comunicaciones fue el gol de penal de José Contreras, en el minuto 22 del segundo tiempo.

La figura del partido fue Kevin Macareño. El delantero de Antigua GFC mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

Enzo Fernández dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Antigua GFC fue importante por convertir 1 gol.

El estratega de Antigua GFC, Mauricio Tapia, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Estuardo Sicán en el arco; Jorge Gonzalez, Héctor Prillwitz, Kevin Grijalva y Enzo Fernández en la línea defensiva; Robinson Flores, Jimmy Ruiz, Gerson Chávez y Santiago Garzaro en el medio; y Dewinder Bradley y Jostin Daly en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Iván Sopegno salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Fredy Pérez bajo los tres palos; Samuel Camacho, Elsar Martín, Ernesto Monreal y Erick González en defensa; José Gálvez, Axel De La Cruz y Marco Domínguez en la mitad de cancha; y Erick Lémus, Deyner Padilla y Lynner García en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Pensativo fue Wildomar Ramírez.

Para la siguiente fecha, Antigua GFC actuará de visitante frente a Municipal, mientras que Comunicaciones visitará a Malacateco.

Con este resultado, el anfitrión acumula 39 puntos a lo largo del certamen y ocupa el tercer puesto. Por su parte, la visita suma 20 unidades y se ubica en el décimo primer lugar.

Cambios en Antigua GFC

45′ 2T – Salieron Jimmy Ruiz por Marvin Ávila, Samuel Camacho por Wilson Pineda y Axel De La Cruz por José Contreras

60′ 2T – Salió Jostin Daly por Kevin Macareño

80′ 2T – Salió Dewinder Bradley por Brayam Castañeda

89′ 2T – Salieron Santiago Garzaro por Luis Castellanos y Enzo Fernández por Milton Maciel

Amonestados en Antigua GFC:

5′ 1T Gerson Chávez, 34′ 1T Jimmy Ruiz, 8′ 2T Marvin Ávila, 20′ 2T Héctor Prillwitz, 23′ 2T Mauricio Tapia y 39′ 2T Kevin Macareño

Cambios en Comunicaciones

81′ 2T – Salieron José Gálvez por José Corena y Lynner García por Edy Palencia

84′ 2T – Salió Erick González por Emerson Raymundo

Amonestados en Comunicaciones: