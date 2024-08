El delantero ecuatoriano, ex goleador albo, aseguró tener "respeto y agradecimiento" hacia Comunicaciones.

Comunicaciones se medirá en suelo guatemalteco al Marathón de Honduras el miércoles 14 de agosto en un duelo correspondiente a la tercera fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El cuadro albo, que cuenta con cuatro puntos tras dos partidos, busca amarrar su clasificación a la siguiente ronda del torneo internacional, pero en el duelo contra Marathón se podría ver una historia que traerá recuerdos a los aficionados cremas.

Y es que entre la plantilla del equipo hondureño sobresale el ecuatoriano Juan Luis Anangonó, hombre que salió la actual temporada de la disciplina alba y que en su momento fue una de las piezas claves y referente en ataque.

De hecho, uno de los éxitos más recientes de la historia de Comunicaciones no se podría entender sin Anangonó. El delantero, ahora de 35 años, hizo campeón a los cremas en el 2021 de la Liga Concacaf con una actuación memorable en la final donde marcó tres goles en la final contra Motagua.

Sobre lo que significa enfrentar a su ex equipo, el ecuatoriano expresó que para Comunicaciones tiene mucho "respeto y agradecimiento".

"Viví muchas cosas. Tuve la fortuna de conseguir títulos, cosas importantes y obviamente por eso se torna un partido muy especial".

Una de las principales preguntas que le hicieron los periodistas que cubrieron la llegada del Marathón y Anangonó a Guatemala fue sobre si llegará a celebrar una anotación.

"No, creo que no. Yo le tengo mucho respeto a la institución y creo que no lo festejaría", expresó.