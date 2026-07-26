La polémica acción de Jesús “Chucho” López con su compañero, Estuardo Sicán, tras la derrota de Xelajú

Xelajú MC no solo debutó con una derrota 0-1 ante San Pedro FC en el Torneo Apertura 2026, sino que también protagonizó un momento que llamó la atención al finalizar el encuentro.

Jesús "Chucho" López se acercó al portero Estuardo Sicán mientras este ofrecía declaraciones a los medios de comunicación, lo tomó del brazo y lo retiró del lugar antes de que concluyera la entrevista.

Sicán, quien llegó a Xelajú MC para este torneo tras su paso por Antigua GFC, analizaba la derrota ante San Pedro. "No esperábamos iniciar el torneo de esta manera. Veníamos con la idea de ganar y yo de mantener la portería a cero", alcanzó a decir el guardameta antes de que López lo apartara.

La acción quedó registrada y comenzó a circular en redes sociales poco después del partido. En las imágenes se observa a López acercarse a Sicán, tomarlo del brazo sin decir nada e indicarle que abandonara el lugar, con lo que finalizaron las declaraciones del guardameta.

La noche también se complicó para Xelajú MC dentro del campo. Los Superchivos cayeron en su debut en el Apertura 2026 ante San Pedro FC, que se impuso por la mínima con un gol del delantero argentino Germán Águila.

Jorge Aparicio fue expulsado al minuto 80 por doble amonestación, dejando al equipo con diez jugadores cuando buscaba el empate. Con un hombre menos en los minutos finales, el conjunto quetzalteco no logró reaccionar y terminó consumando la derrota en la primera jornada del torneo nacional.

El técnico Roberto Hernández, que disputa su segundo torneo consecutivo al frente del equipo, deberá replantear su esquema para la segunda jornada. Además, no podrá contar con Aparicio, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por la tarjeta roja.