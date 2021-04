La Selección de Guatemala jugará en el Inter Miami CF Stadium por el boleto a la Copa Oro 2021

La Selección de Guatemala, dirigida por el técnico nacional Amarini Villatoro, se enfrentará a su similar de Guyana, entre el 2 y 3 de julio, para avanzar a la segunda ronda y seguir en la pelea por un boleto a la Copa Oro 2021.

Este encuentro se celebrará en el Inter Miami CF Stadium, en Fort Lauderdale, Florida. Si la Bicolor consigue derrotar a Guyana, jugará contra el ganador de la serie entre Guadalupe y Bahamas el 6 de julio. Si la Sele gana ese segundo partido, asegurará su participación en el certamen más importante de selecciones de Concacaf.

Si la Selección de Guatemala consigue la ansiada clasificación a la Copa Oro 2021, integrará el grupo C, en el que ya esperan las selecciones de Costa Rica, Jamaica y Surinam.

