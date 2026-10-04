La seleccionada guatemalteca Marisol Stosich anuncia una pausa en su carrera futbolística

La futbolista guatemalteca Marisol Stosich que juega en el equipo universitario Utah Valley y forma parte de la Selección Nacional Sub-20 comunicó a través de sus redes sociales que pausará su carrera futbolística y sus estudios durante 18 meses para dedicarse a una misión religiosa.

Stosich reconoció que la decisión no fue sencilla pero que el llamado que sintió fue más fuerte. "Esta no fue una decisión fácil para mí pero el sentimiento era demasiado fuerte como para ignorarlo. Fue entonces cuando comprendí que el fútbol es mi pasión y lo que amo hacer pero mi fe es lo que define quién soy" escribió la jugadora.

"Es mi descanso de medio tiempo"

Stosich fue clara en que esta pausa no significa el fin de su carrera. "Puedo asegurarles que este no es el fin de mi carrera futbolística. Llamémoslo mi descanso de medio tiempo. Es el comienzo de algo más grande y regresaré aún mejor y más fuerte para la segunda mitad del partido" afirmó con una metáfora futbolística.

Stosich también confió en que las oportunidades que la esperan seguirán ahí a su regreso. "Sé que no perderé las oportunidades destinadas para mí. Todo lo que Él desea para mí me será concedido a mi regreso. Tengo plena fe en ello" señaló la jugadora.

El anuncio llega en un momento importante de su carrera. Stosich había consolidado su lugar en la Selección Nacional Sub-20 y generaba grandes expectativas en el fútbol femenino guatemalteco.

La comunidad deportiva guatemalteca respondió con mensajes de apoyo y admiración hacia la delantera que antepuso sus creencias a cualquier logro deportivo en lo que fue una decisión que no pasó desapercibida en las redes sociales.