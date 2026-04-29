La ventaja 2-0 del duelo de ida se la llevó Cobán Imperial

En la llave 4 del Clausura, Cobán I. se adjudicó el partido frente a Mixco con un resultado de 2 a 0. Fue Ángel Cabrera quien marcó el primer gol para Cobán Imperial a los 10 minutos de la primera mitad, mientras que el delantero Janderson Pereira sentenció el partido al no perdonar al portero rival en el minuto 35 de la misma etapa.

Ángel Cabrera se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Cobán Imperial metió 1 gol.

Janderson Pereira se destacó también en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi. El atacante de Cobán Imperial anotó 1 gol.

El técnico de Cobán I., Martín García, propuso una formación 4-4-2 con Tomás Casas en el arco; Luis De León, Marcos Acosta, Eduardo Soto y Carlos Flores en la línea defensiva; Byron Leal, Javier Estrada, Ángel Cabrera y Steven Paredes en el medio; y Janderson Pereira y Uri Amaral en el ataque.

Por su parte, el equipo de Fabricio Benítez salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Manuel Moreno, Nixson Flores, Facundo González y Allen Yanes en defensa; Óscar González, Esnaydi Zúñiga y Christian Ojeda en la mitad de cancha; y Esteban Garcia, Kennedy Rocha y Nicolás Martínez en la delantera.

El árbitro Bryan López Castellanos fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.

Cobán I. arrancó con buen pie y logró quedar con ventaja en el encuentro contra Mixco. El partido de vuelta para determinar qué equipo avanza a Semifinales se disputará el próximo sábado 2 de mayo.

Cambios en Cobán Imperial

67′ 2T – Salieron Byron Leal por Marco Rivas y Ángel Cabrera por Bryan Lemus

73′ 2T – Salió Juan Carlos Winter por Selvin Tení

Amonestados en Cobán Imperial:

20′ 1T Luis De León y 26′ 1T Byron Leal

Expulsado en Cobán Imperial:

26′ 2T Carlos Flores (Roja directa)

Cambios en Mixco

38′ 1T – Salió Esnaydi Zúñiga por Gabriel Arce

39′ 1T – Salió Óscar González por Kener Lemus

45′ 2T – Salieron Allen Yanes por Jeshua Urizar y Uri Amaral por Juan Carlos Winter

61′ 2T – Salieron Esteban Garcia por Yonathan Pozuelos y Steven Paredes por Carlos Monges

78′ 2T – Salió Facundo González por Eliser Quiñones

Amonestados en Mixco: