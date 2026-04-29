La ventaja 2-0 del duelo de ida se la llevó Cobán Imperial

Ángel Cabrera se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Cobán Imperial metió 1 gol.
Janderson Pereira se destacó también en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi. El atacante de Cobán Imperial anotó 1 gol.
El técnico de Cobán I., Martín García, propuso una formación 4-4-2 con Tomás Casas en el arco; Luis De León, Marcos Acosta, Eduardo Soto y Carlos Flores en la línea defensiva; Byron Leal, Javier Estrada, Ángel Cabrera y Steven Paredes en el medio; y Janderson Pereira y Uri Amaral en el ataque.
Por su parte, el equipo de Fabricio Benítez salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Manuel Moreno, Nixson Flores, Facundo González y Allen Yanes en defensa; Óscar González, Esnaydi Zúñiga y Christian Ojeda en la mitad de cancha; y Esteban Garcia, Kennedy Rocha y Nicolás Martínez en la delantera.
El árbitro Bryan López Castellanos fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.
Cobán I. arrancó con buen pie y logró quedar con ventaja en el encuentro contra Mixco. El partido de vuelta para determinar qué equipo avanza a Semifinales se disputará el próximo sábado 2 de mayo.
Cambios en Cobán Imperial
- 67′ 2T – Salieron Byron Leal por Marco Rivas y Ángel Cabrera por Bryan Lemus
- 73′ 2T – Salió Juan Carlos Winter por Selvin Tení
Amonestados en Cobán Imperial:
- 20′ 1T Luis De León y 26′ 1T Byron Leal
Expulsado en Cobán Imperial:
- 26′ 2T Carlos Flores (Roja directa)
Cambios en Mixco
- 38′ 1T – Salió Esnaydi Zúñiga por Gabriel Arce
- 39′ 1T – Salió Óscar González por Kener Lemus
- 45′ 2T – Salieron Allen Yanes por Jeshua Urizar y Uri Amaral por Juan Carlos Winter
- 61′ 2T – Salieron Esteban Garcia por Yonathan Pozuelos y Steven Paredes por Carlos Monges
- 78′ 2T – Salió Facundo González por Eliser Quiñones
Amonestados en Mixco:
- 8′ 1T Esteban Garcia, 39′ 1T Facundo González y 37′ 2T Nicolás Martínez