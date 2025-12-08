La victoria 1-0 del duelo de ida quedó para Xelajú

Xelajú y Antigua GFC se enfrentaron en la llave 4 del Apertura, y el equipo anfitrión se impuso con un marcador de 1-0 en el estadio Mario Camposeco. Fue Antonio López quien selló el destino del encuentro al anotar el único gol en el minuto 23 del segundo tiempo, ejecutando un penal a favor de Xelajú.

La figura del partido fue Antonio López. El volante de Xelajú metió 1 gol.

Rubén Silva fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Xelajú mostró su calidad.

El estratega de Xelajú, Amarini Villatoro, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Rubén Silva en el arco; Raúl Calderón, Manuel Romero, Kevin Ruíz y Widvin Tebalan en la línea defensiva; Juan Cardona, Claudio de Oliveira, Jorge Aparicio y Antonio López en el medio; y Pedro Báez y Romario da Silva en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Mauricio Tapia salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Luis Morán bajo los tres palos; Héctor Prillwitz, Juan Osorio, Alexander Robinson y José Ardón en defensa; José Rosales, Óscar Castellanos y Robinson Flores en la mitad de cancha; y Oscar Santis, Dewinder Bradley y Juan Francisco Apaolaza en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Mario Camposeco fue Stib Morales Ordóñez.

Xelajú dio el primer paso en la ida y buscará su pase a Semifinal del Apertura. La revancha se jugará el próximo jueves 11 de diciembre.

Cambios en Xelajú

57′ 2T – Salieron Pedro Báez por Steven Cárdenas y Romario da Silva por Yilton Díaz

58′ 2T – Salió Claudio de Oliveira por Elmer Cardoza

83′ 2T – Salieron Antonio López por Harim Quezada y Oscar Santis por Kevin Macareño

88′ 2T – Salió Juan Cardona por Derrikson Quirós

Amonestados en Xelajú:

32′ 1T Antonio López, 12′ 2T Widvin Tebalan, 17′ 2T Jorge Aparicio, 43′ 2T Juan Cardona y 44′ 2T Harim Quezada

Cambios en Antigua GFC

69′ 2T – Salieron Dewinder Bradley por Jostin Daly y Robinson Flores por Diego Fernández

80′ 2T – Salieron Óscar Castellanos por Gerson Chávez y José Rosales por Santiago Garzaro

Amonestados en Antigua GFC: