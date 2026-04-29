La victoria 3-2 del duelo de ida quedó para Antigua GFC

Por la llave 2 del Clausura, Antigua GFC venció 3-2 a Comunicaciones y Oscar Santis marcó por duplicado. Los dirigidos por Mauricio Tapia abrieron el tanteador y, pese a los intentos de reacción del equipo de Marco Figueroa, con goles de Karel Espino (22′ 2T) y Agustín Vuletich (34′ 2T), Antigua GFC consiguió celebrar al final. Su efectividad en el área rival fue determinante y, con doblete incluido, logró capitalizar las oportunidades creadas gracias a Agustín Maziero (9′ 1T) y Oscar Santis (28′ 1T y 8′ 2T).

La figura del partido fue Oscar Santis. El volante de Antigua GFC metió 2 goles y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Agustín Maziero fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Antigua GFC mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Antigua GFC, Mauricio Tapia, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Luis Morán en el arco; Alexander Robinson, Enzo Fernández, Juan Carbonell y José Ardón en la línea defensiva; Oscar Santis, José Rosales, Óscar Castellanos y Enrique Camargo en el medio; y Agustín Maziero y Andris Herrera en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Marco Figueroa salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Fredy Pérez bajo los tres palos; Elsar Martín, José Pinto, Erick González y Ernesto Monreal en defensa; Karel Espino, Stheven Robles, Dairon Reyes y Lynner García en la mitad de cancha; y Omar Duarte y Janpol Morales en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio Pensativo fue Sergio Reyna Möller.

Antigua GFC dio el primer paso en la ida y buscará su pase a Semifinales del Clausura. La revancha se jugará el próximo sábado 2 de mayo.

Cambios en Antigua GFC

68′ 2T – Salieron Andris Herrera por Diego Fernández y Agustín Maziero por Dewinder Bradley

71′ 2T – Salió Enrique Camargo por Brayam Castañeda

Amonestados en Antigua GFC:

10′ 1T Agustín Maziero, 58′ 1T Oscar Santis, 20′ 2T Enrique Camargo y 41′ 2T Dewinder Bradley

Cambios en Comunicaciones

50′ 2T – Salió por

57′ 2T – Salió por Agustín Vuletich

73′ 2T – Salió Omar Duarte por Walter Sandoval

89′ 2T – Salió Dairon Reyes por Walter García

Amonestados en Comunicaciones: