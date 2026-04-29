La victoria 3-2 del duelo de ida quedó para Antigua GFC

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La victoria 3-2 del duelo de ida quedó para Antigua GFC

Todo lo que dejó el duelo entre Antigua GFC y Comunicaciones: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Clausura.

Redacción deportes

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Por la llave 2 del Clausura, Antigua GFC venció 3-2 a Comunicaciones y Oscar Santis marcó por duplicado. Los dirigidos por Mauricio Tapia abrieron el tanteador y, pese a los intentos de reacción del equipo de Marco Figueroa, con goles de Karel Espino (22′ 2T) y Agustín Vuletich (34′ 2T), Antigua GFC consiguió celebrar al final. Su efectividad en el área rival fue determinante y, con doblete incluido, logró capitalizar las oportunidades creadas gracias a Agustín Maziero (9′ 1T) y Oscar Santis (28′ 1T y 8′ 2T).

La figura del partido fue Oscar Santis. El volante de Antigua GFC metió 2 goles y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Agustín Maziero fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Antigua GFC mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Antigua GFC, Mauricio Tapia, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Luis Morán en el arco; Alexander Robinson, Enzo Fernández, Juan Carbonell y José Ardón en la línea defensiva; Oscar Santis, José Rosales, Óscar Castellanos y Enrique Camargo en el medio; y Agustín Maziero y Andris Herrera en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Marco Figueroa salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Fredy Pérez bajo los tres palos; Elsar Martín, José Pinto, Erick González y Ernesto Monreal en defensa; Karel Espino, Stheven Robles, Dairon Reyes y Lynner García en la mitad de cancha; y Omar Duarte y Janpol Morales en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio Pensativo fue Sergio Reyna Möller.

Antigua GFC dio el primer paso en la ida y buscará su pase a Semifinales del Clausura. La revancha se jugará el próximo sábado 2 de mayo.

Cambios en Antigua GFC
  • 68′ 2T – Salieron Andris Herrera por Diego Fernández y Agustín Maziero por Dewinder Bradley
  • 71′ 2T – Salió Enrique Camargo por Brayam Castañeda
Amonestados en Antigua GFC:
  • 10′ 1T Agustín Maziero, 58′ 1T Oscar Santis, 20′ 2T Enrique Camargo y 41′ 2T Dewinder Bradley

Cambios en Comunicaciones
  • 50′ 2T – Salió por
  • 57′ 2T – Salió por Agustín Vuletich
  • 73′ 2T – Salió Omar Duarte por Walter Sandoval
  • 89′ 2T – Salió Dairon Reyes por Walter García
Amonestados en Comunicaciones:
  • 12′ 1T Stheven Robles, 17′ 1T Karel Espino, 5′ 2T Lynner García, 9′ 2T Fredy Pérez, 21′ 2T Marco Figueroa y 32′ 2T Emerson Raymundo

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