La victoria 3-2 del duelo de ida quedó para Antigua GFC

La figura del partido fue Oscar Santis. El volante de Antigua GFC metió 2 goles y buscó el arco contrario con 2 disparos.
Agustín Maziero fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Antigua GFC mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
El estratega de Antigua GFC, Mauricio Tapia, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Luis Morán en el arco; Alexander Robinson, Enzo Fernández, Juan Carbonell y José Ardón en la línea defensiva; Oscar Santis, José Rosales, Óscar Castellanos y Enrique Camargo en el medio; y Agustín Maziero y Andris Herrera en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Marco Figueroa salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Fredy Pérez bajo los tres palos; Elsar Martín, José Pinto, Erick González y Ernesto Monreal en defensa; Karel Espino, Stheven Robles, Dairon Reyes y Lynner García en la mitad de cancha; y Omar Duarte y Janpol Morales en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio Pensativo fue Sergio Reyna Möller.
Antigua GFC dio el primer paso en la ida y buscará su pase a Semifinales del Clausura. La revancha se jugará el próximo sábado 2 de mayo.
Cambios en Antigua GFC
- 68′ 2T – Salieron Andris Herrera por Diego Fernández y Agustín Maziero por Dewinder Bradley
- 71′ 2T – Salió Enrique Camargo por Brayam Castañeda
Amonestados en Antigua GFC:
- 10′ 1T Agustín Maziero, 58′ 1T Oscar Santis, 20′ 2T Enrique Camargo y 41′ 2T Dewinder Bradley
Cambios en Comunicaciones
- 50′ 2T – Salió por
- 57′ 2T – Salió por Agustín Vuletich
- 73′ 2T – Salió Omar Duarte por Walter Sandoval
- 89′ 2T – Salió Dairon Reyes por Walter García
Amonestados en Comunicaciones:
- 12′ 1T Stheven Robles, 17′ 1T Karel Espino, 5′ 2T Lynner García, 9′ 2T Fredy Pérez, 21′ 2T Marco Figueroa y 32′ 2T Emerson Raymundo