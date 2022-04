La vida de Juan Carlos Plata será llevada a la pantalla grande con la película “Gol de Plata”

Premio a ello, este día se hizo oficial que el próximo 15 de septiembre se estrenará la película “Gol de Plata”, una historia que contará la vida tanto fuera como dentro de la cancha, del máximo goleador de la Liga Nacional de Guatemala.

La vida de Juan Carlos “el Pin” Plata, es el reflejo del guatemalteco que, que siente y sobre todo que cambia vidas, aunque ya ha cambiado a miles de guatemaltecos, estoy seguro de que su historia trascenderá las fronteras y moverá el corazón y la esperanza de nuestros países que tanto necesitan buenas noticias, comentó Kennteh Müller, director de la película.

La trama, contará con actores nacionales y un elenco de mucha trayectoria a nivel internacional, entre ellos: el único centroamericano ganador de un premio Oscar, el salvadoreño André Guttfreun. De igual manera, estará el mexicano Mario Zaragoza, quien trabajó en las series Luis Miguel, Man Of Fire y Get the Gringo y Leonardo García, actor mexicoestadounidense.