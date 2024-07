A menos de dos semanas para que inicien las competiciones oficiales, el CSD Municipal anunció su nueva indumentaria para la temporada 2024-2025, en la que marcará el regreso de los "Rojos" a los torneos internacionales.

La escuadra carmesí iniciará este campeonato como la vigente campeona de la Liga Nacional, tras haber derrotado al Deportivo Mixco en la final del Clausura 2024, y romper así una racha de casi cinco años sin poder levantar un título.

Durante la noche del jueves 18 de julio, el cuadro escarlata le reveló a su afición la colección 24/25, que incluye las camisolas de local y de visita, la camisola de portero, camisas de entrenamiento, sudaderos, chumpas, playeras, pants y una serie de polos.

La fanaticada roja reaccionó en redes sociales tras el anuncio de la indumentaria, y como cada año, los aficionados se han separado en dos grandes grupos: los que la aman y los que la odian. Las plataformas se llenaron de memes por parte de los seguidores ediles, que quisieron expresar su opinión.

ME DUELE DEMASIADO VER A MIS HIJOS LLORAR PERO ME DOLERÍA MAS NO TENER ESTO. pic.twitter.com/orzZjilUkF