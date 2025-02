Las tres deficiencias que le preocupan a Mauricio Tapia con su equipo Antigua GFC

El técnico argentino Mauricio Tapia tomó las riendas del Antigua GFC para dirigir el proyecto colonial luego de la turbulenta salida de Javier López para el Clausura 2025. El entrenador español había comandado al cuadro panza verde hasta las semifinales del Apertura 2024 y le clasificó a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Sin embargo, luego de que Antigua removiera de su puesto a López e incorporara a Tapia como alta para el actual torneo, el rendimiento del club ha sido irregular pese a estar entre los primeros clasificados.

Esta idea la expresó el propio Mauricio Tapia tras el último encuentro que Antigua disputó ante Malacateco en donde lo perdió 2-3 como local en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala.

Tapia afirmó que una de sus mayores preocupaciones es la zona defensiva, la cual ha recibido cuatro goles en sus últimos tres partidos.

"Por lo general mi porcentaje de goles recibidos no es tan alto, el golpe por golpe no me gusta. Nos lastiman y mucho, me preocupa. Cuando hablamos de la parte defensiva es un todo. Los laterales se suman al ataque y quedamos expuestos. Las características de juego del plantel es ofensivo, no quiero renunciar a intentar ser agresivos pero varias veces nos han tocado la puerta", analizó el técnico sobre la fragilidad que ha demostrado en defensa Antigua GFC.

Sobre esa misma línea Tapia afirmó que su equipo es uno que está armado para ser ofensivo, pero que últimamente genera mucho y no termina capitalizando las ocasiones.

"Lo disimulamos porque el volumen ofensivo está. Cuando hablo de eso no me fijo solo en el delantero, tenemos enlaces ofensivos e intentamos mostrar en el uno contra uno. Cuando las cosas no salen el primer apuntado soy yo y luego los jugadores. Yo tengo que estar preocupado por el volumen del equipo, los extremos aún no logramos que sean decisivos como en el torneo anterior", expresó.

"No queda más que asumirlo y hacerse responsables", sentenció.

En el balance general Antigua ha jugado seis partidos en el Clausura 2025 y pese a tener la segunda mejor ofensiva del torneo (11 goles) cuenta también con la segunda peor defensiva (11 en contra) solo por detrás de Xinabajul.

El tercer reto de Tapia al frente de Antigua será encontrar el equilibro antes de que se venga el partido contra los Seattle Sounders por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf el próximo 19 de febrero.