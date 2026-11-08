Fútbol Nacional
¡Líder absoluto! Antigua vence 2-0 a Malacateco y mantiene el paso firme en el Apertura 2026
Con goles de Agustín Maziero y Juan Francisco Apaolaza, los coloniales vencieron a los toros en el estadio Pensativo y se mantienen en solitario en la cima del Apertura 2026.
Antigua GFC confirmó su condición de líder del Apertura 2026. Los coloniales vencieron 2-0 a Malacateco en el estadio Pensativo, por la jornada 19, con goles de Agustín Maziero y Juan Francisco Apaolaza, y llegaron a 38 puntos.
El partido se definió casi de inmediato. Al minuto 1, Maziero recibió un pase largo, le ganó la espalda al defensor y puso el 1-0 con un remate al primer palo. Los aguacateros se instalaron en campo rival y dominaron el inicio del encuentro.
Malacateco tuvo su momento a mitad del primer tiempo. Al 27, el cuerpo técnico de los Toros reclamó un posible penal, pero el árbitro Elmer Herrera lo revisó en el FVS y determinó que no había falta. Al 28, Moreno estuvo cerca del empate, aunque se complicó con un remate que tenía controlado.
Al 31, Maziero salió del partido y no pudo continuar, tras terminar mal una jugada ofensiva. Entró Apaolaza, que al 36 tuvo la oportunidad de marcar el segundo, pero falló en el mano a mano con el portero. Los panza verdes se fueron al descanso arriba por la mínima.
Apaolaza, otra vez decisivo
El segundo gol llegó al minuto 51. Francisco Apaolaza tras un centro de José Gálvez ejecutó un remate en el segundo palo y puso el 2-0. Fue su gol en una segunda jornada consecutiva, después de marcar ante Aurora la semana pasada, y llegó tras meses de recuperación por una lesión de ligamento cruzado.
Antigua pudo ampliar la ventaja. Al 58, Diego Fernández falló otro mano a mano con el portero, y Malacateco, que hizo cambios en el complemento, apenas generó peligro. Al 71, Moreno se volvió a complicar con una opción para los Toros.
Cómo queda la tabla
Con el triunfo, Antigua llega a 38 puntos y se mantiene como líder del Apertura 2026. Malacateco se queda con 19, en la parte baja de la tabla.