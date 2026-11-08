¡Líder absoluto! Antigua vence 2-0 a Malacateco y mantiene el paso firme en el Apertura 2026

Antigua GFC confirmó su condición de líder del Apertura 2026. Los coloniales vencieron 2-0 a Malacateco en el estadio Pensativo, por la jornada 19, con goles de Agustín Maziero y Juan Francisco Apaolaza, y llegaron a 38 puntos.

El partido se definió casi de inmediato. Al minuto 1, Maziero recibió un pase largo, le ganó la espalda al defensor y puso el 1-0 con un remate al primer palo. Los aguacateros se instalaron en campo rival y dominaron el inicio del encuentro.

Malacateco tuvo su momento a mitad del primer tiempo. Al 27, el cuerpo técnico de los Toros reclamó un posible penal, pero el árbitro Elmer Herrera lo revisó en el FVS y determinó que no había falta. Al 28, Moreno estuvo cerca del empate, aunque se complicó con un remate que tenía controlado.

Al 31, Maziero salió del partido y no pudo continuar, tras terminar mal una jugada ofensiva. Entró Apaolaza, que al 36 tuvo la oportunidad de marcar el segundo, pero falló en el mano a mano con el portero. Los panza verdes se fueron al descanso arriba por la mínima.

PL/ Antigua GFC

Apaolaza, otra vez decisivo

El segundo gol llegó al minuto 51. Francisco Apaolaza tras un centro de José Gálvez ejecutó un remate en el segundo palo y puso el 2-0. Fue su gol en una segunda jornada consecutiva, después de marcar ante Aurora la semana pasada, y llegó tras meses de recuperación por una lesión de ligamento cruzado.



Antigua pudo ampliar la ventaja. Al 58, Diego Fernández falló otro mano a mano con el portero, y Malacateco, que hizo cambios en el complemento, apenas generó peligro. Al 71, Moreno se volvió a complicar con una opción para los Toros.

Cómo queda la tabla

Con el triunfo, Antigua llega a 38 puntos y se mantiene como líder del Apertura 2026. Malacateco se queda con 19, en la parte baja de la tabla.