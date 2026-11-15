Liga de Naciones UEFA: estos son los resultados del fin de semana y los clasificados a cuartos de final

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Liga de Naciones UEFA: estos son los resultados del fin de semana y los clasificados a cuartos de final

Francia, Bélgica, Inglaterra, España y Portugal aseguraron su lugar en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, en un fin de semana con resultados sorpresivos en el fútbol europeo.

Alejandra Soto

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MADRID, 15/11/2026.- El delantero de la selección española, Lamine Yamal (d), intenta llevarse el balón ante el centrocampista de la selección inglesa, Declan Rice, durante el encuentro de la Liga de Naciones que disputan este domingo España e Inglaterra en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE / Kiko Huesca.

El delantero de la selección española, Lamine Yamal, intenta llevarse el balón ante el centrocampista de la selección inglesa, Declan Rice, durante el encuentro de la Liga de Naciones que disputan este domingo España e Inglaterra en el estadio Metropolitano, en Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE / Kiko Huesca).

La jornada de la Liga de Naciones de la UEFA dejó a cinco selecciones aseguradas en los cuartos de final. Todavía faltan partidos el 16 y 17 de noviembre, que definirán los tres cupos restantes.

El resultado más llamativo se dio en Madrid. Inglaterra venció 3-2 a España en el Estadio Metropolitano, en un duelo entre dos selecciones que ya estaban clasificadas, y cortó una racha de 43 partidos sin perder de los españoles. España avanzó a cuartos como segunda de su grupo.

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Los ingleses dominaron el partido hasta el 0-3. Harry Kane abrió el marcador de penal al final del primer tiempo, tras una falta de Pau Cubarsí, y en el complemento Ezri Konsa y Ben White ampliaron la ventaja. España reaccionó con un penal convertido por Mikel Oyarzabal y un gol de Nico Williams al 75', pero no logró evitar la derrota.

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Resultados del Fin de Semana

Sábado 14 de noviembre

  • Kosovo 0-0 Israel
  • Georgia 0-2 Hungría
  • Noruega 3-1 Gales
  • Austria 1-0 Irlanda
  • Portugal 1-4 Dinamarca
  • Irlanda del Norte 1-0 Ucrania
  • Suecia 3-2 Bosnia y Herzegovina
  • Rumania 2-1 Polonia
El danés Alexander Bah disputa el balón con el portugués Bruno Fernandes durante el partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Dinamarca, en el Estadio Municipal de Braga, el 14 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/Bo Amstrup).

Domingo 15 de noviembre

  • Letonia 0-0 Armenia
  • Chipre 1-4 Montenegro
  • Finlandia 7-2 San Marino
  • Bielorrusia 0-2 Albania
  • Francia 2-1 Turquía
  • Bélgica 4-1 Italia
  • Croacia 2-1 República Checa
  • España 2-3 Inglaterra
El francés Rayan Cherki, junto a los turcos Hakan Calhanoglu y Eren Elmali, durante el partido de la Liga de Naciones de la UEFA entre Francia y Turquía, en Burdeos. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/Guillaume Pinon)

Losclasificados a cuartos de final

Francia, Bélgica, Inglaterra, España y Portugal ya tienen su lugar. Los franceses vencieron 2-1 a Turquía, con un autogol de Emirhan Topçu y un gol de Eli Junior Kroupi, y terminaron líderes de su grupo con 13 puntos. Bélgica remontó para golear 4-1 a Italia, con goles de Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Jérémy Doku y Diego Moreira, y eliminó a los italianos.

Portugal, que ya estaba clasificada, perdió 1-4 ante Dinamarca, e Inglaterra cerró como líder de su grupo pese a terminar con diez jugadores. Los otros tres cupos se conocerán el 16 y 17 de noviembre. Los cuartos de final se jugarán en marzo de 2027, y los cuatro ganadores avanzarán a la Final Four, del 9 al 13 de junio de 2027.

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Alejandra Soto

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