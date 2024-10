Apertura 2024: Enfrentamientos y horarios de la décima jornada del torneo nacional

Llega un fin de semana más y con eso es tiempo nuevamente de una jornada más de la Liga Nacional de futsal de Guatemala.

El Torneo Apertura 2024 está por entrar a su recta final, ya se han jugado un total de nueve jornadas y la tabla de clasificación ya deja entrever cuáles serán los equipos que cuenten con capacidad de avanzar a la ronda de cuartos de final.

Con su reciente triunfo ante el Xinabajul Huehue, el CSD Municipal se posicionó en la cima de la Liga Nacional y apunta incluso a terminar la fase de clasificación invicto.

Sin embargo, pese a que está programada la décima jornada entre el 5 y 6 de octubre, será una fecha incompleta ya que hay equipos que decidieron reprogramar sus encuentros ya sea por participación en copa internacional o bien por que tienen jugadores convocados a la concentración de la selección de Guatemala.

En total, entre el 5 y 6 de octubre únicamente se jugarán dos partidos, otro dos fueron reprogramados, uno fue suspendido y aún no cuenta con fecha y horario y uno más ya se completó (el Municipal 4-3 Xinabajul).

Según información de Liga Nacional de Futbol de la República de Guatemala, el sábado 5 de octubre se jugarán los duelos entre Xelajú MC y el Deportivo Zacapa (19 horas) y el Marquense vs Guastatoya (21 horas).

El Mixco vs Cobán Imperial pasará a jugarse el 23 de octubre, el Marquense vs Comunicaciones el 6 de noviembre y el Achuapa vs Antigua aún no tiene fecha ni hora para desarrollarse.

Clasificación

CSD Municipal 19 pts

Xinabajul Huehue 17 pts

Xelajú MC 14 pts

Achuapa 13 pts

Comunicaciones FC 13 pts

Cobán Imperial 12 pts

Mixco 12 pts

Antigua GFC 11 pts

Malacateco 10 pts

Marquense 9 pts

Guastatoya 5 pts

Zacapa 4 pts