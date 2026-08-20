Liga Nacional: así queda la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras el triunfo de Antigua GFC

Luego del triunfo de Antigua GFC por 2-0 frente a Cobán Imperial, en el partido reprogramado de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026, el conjunto antigüeño mantuvo su paso perfecto en el campeonato nacional y ascendió a la primera posición de la clasificación general.

El equipo dirigido por Mauricio Tapia alcanzó nueve puntos y se convirtió en líder del torneo, pese a tener un partido menos que varios de sus rivales directos. Municipal, Guastatoya y San Pedro también suman nueve unidades; sin embargo, la diferencia de goles mantiene a Antigua GFC en la primera posición.

Comunicaciones ocupa la quinta casilla con siete puntos, tras su victoria en la jornada anterior, mientras que Deportivo Mixco es sexto con seis unidades. Fuera de la zona de clasificación está Xelajú MC, séptimo con cuatro puntos y un encuentro pendiente.

Cobán Imperial descendió al octavo lugar con cuatro puntos luego de su derrota frente a Antigua GFC. Aurora es noveno y Marquense, décimo, ambos con tres unidades. En la parte baja de la tabla se encuentra Malacateco, con dos unidades, mientras que Suchitepéquez ocupa el último lugar, con un punto tras cuatro jornadas.

Antigua GFC buscará mantener su invicto y afianzarse en el liderato, mientras que sus perseguidores intentarán alcanzar la primera posición en las próximas jornadas.