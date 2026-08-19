Municipal empata ante FAS y se jugará la clasificación en la última jornada

Municipal mantiene con vida su objetivo en la Copa Centroamericana 2026. Los rojos empataron 1-1 ante FAS en el estadio Cuscatlán y llegarán a la última jornada con la clasificación todavía a su alcance.

FAS tomó la iniciativa y encontró el 1-0 al minuto 35. Juan Vega envió un centro al área y Jorge Cruz apareció para conectar un cabezazo que venció al guardameta de Municipal.

Los rojos reaccionaron antes del descanso. Una salida equivocada de la defensa salvadoreña terminó en una falta dentro del área y el árbitro señaló penalti al minuto 40.

Cristian Checa Hernández asumió la responsabilidad y no falló. Al 44, el defensor ejecutó un potente disparo hacia la derecha del portero de FAS para establecer el 1-1.

¡Los Rojos de Municipal lo empatan desde los 11 pasos! 🎯 pic.twitter.com/1dhjzeHVm6 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 20, 2026

El resultado deja a Municipal obligado a ganar en la última fecha. Motagua lidera el Grupo D con siete puntos, mientras Cartaginés suma cinco. Los rojos recibirán al conjunto hondureño el martes 25 de agosto, a las 20:30 horas.

La combinación que necesita Municipal es clara: debe vencer a Motagua y esperar que Cartaginés no gane ante FAS. Si ambos resultados se cumplen, el cuadro escarlata avanzará a los cuartos de final.