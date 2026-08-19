Municipal empata ante FAS y se jugará la clasificación en la última jornada

Fútbol Nacional

Municipal empata ante FAS y se jugará la clasificación en la última jornada

El equipo escarlata iguala 1-1 en el estadio Cuscatlán y depende de una victoria ante Motagua para buscar su boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

|

time-clock

AMDEP1246. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 19/08/2026.- Edgar Medrano (i) de FAS disputa el balón con Rodrigo Saravia de Municipal este miércoles, en un partido por la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Club Deportivo FAS y Municipal en el estadio Cuscatlán en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

Edgar Medrano (i) de FAS disputa el balón con Rodrigo Saravia de Municipal este miércoles, en un partido por la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Foto Prensa Libre: EFE)

Municipal mantiene con vida su objetivo en la Copa Centroamericana 2026. Los rojos empataron 1-1 ante FAS en el estadio Cuscatlán y llegarán a la última jornada con la clasificación todavía a su alcance.

FAS tomó la iniciativa y encontró el 1-0 al minuto 35. Juan Vega envió un centro al área y Jorge Cruz apareció para conectar un cabezazo que venció al guardameta de Municipal.

Los rojos reaccionaron antes del descanso. Una salida equivocada de la defensa salvadoreña terminó en una falta dentro del área y el árbitro señaló penalti al minuto 40.

LECTURAS RELACIONADAS

AMDEP1065. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 18/08/2026.- Antonio López (i) de Xelajú disputa un balón con Melvin Hernández de Diriangén este martes, en un partido de la Copa Centroamericana Concacaf entre Xelajú MC y Diriangén FC en el estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz

“Las ratas son las primeras en bajarse del barco”: el fuerte mensaje de Jesús López tras el triunfo de Xelajú

chevron-right

Mixco golea al UMECIT y mantiene viva una mínima esperanza de clasificar en la Copa Centroamericana

chevron-right

Cristian Checa Hernández asumió la responsabilidad y no falló. Al 44, el defensor ejecutó un potente disparo hacia la derecha del portero de FAS para establecer el 1-1.

El resultado deja a Municipal obligado a ganar en la última fecha. Motagua lidera el Grupo D con siete puntos, mientras Cartaginés suma cinco. Los rojos recibirán al conjunto hondureño el martes 25 de agosto, a las 20:30 horas.

La combinación que necesita Municipal es clara: debe vencer a Motagua y esperar que Cartaginés no gane ante FAS. Si ambos resultados se cumplen, el cuadro escarlata avanzará a los cuartos de final.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Antonio Ixcot

ARCHIVADO EN:

Copa Centroamericana FAS Mario Acevedo Municipal Rojos del Municipal 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM