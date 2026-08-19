Mixco golea al UMECIT y mantiene viva una mínima esperanza de clasificar en la Copa Centroamericana

Deportivo Mixco reaccionó en la Copa Centroamericana 2026 y goleó 4-1 al UMECIT FC, un resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el torneo y mantener con vida, aunque muy mínima, su esperanza de avanzar a los cuartos de final.

El conjunto chicharronero prácticamente sentenció el partido en el primer tiempo.

Nicolás Martínez abrió el marcador al minuto 16 y volvió a aparecer nueve minutos después para firmar su doblete.

Entre ambas anotaciones, Lynner García amplió la ventaja al 20 y Yonatan Pozuelos marcó el 4-0 al 34, en una primera mitad en la que Mixco mostró contundencia y aprovechó sus oportunidades frente al arco panameño.

Deportivo Mixco golpea de nuevo y ya está 2-0 en el marcador 🔥 pic.twitter.com/dQfpwCUDUk — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 20, 2026

UMECIT intentó reaccionar después del descanso y encontró el descuento al minuto 60 por medio de Emmanuel Gómez, quien había ingresado como sustituto. El gol, sin embargo, no puso en riesgo el triunfo del equipo guatemalteco, que administró la ventaja durante el tramo final.

Mixco necesita ganar y esperar

La goleada mantiene al cuadro dirigido por Fabricio Benítez con posibilidades de clasificación, aunque el panorama sigue siendo complicado.

😳🇬🇹GOLEADA DE ESCÁNDALO



Una defensa desdibujada de UMECIT no pudo con Pozuelos, quien cruza al portero para darle el CUARTO GOL a Mixco.



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Saprissa lidera el grupo con nueve puntos, mientras Olimpia de Honduras ocupa la segunda posición. Mixco necesita que el conjunto hondureño no sume puntos y, además, está obligado a ganar su último partido para mantener abierta la puerta de los cuartos de final.

La última prueba será frente a Alianza FC de Panamá, en la jornada que cerrará la fase de grupos.

Después de un complicado inicio en la competencia, Mixco encontró en esta goleada una dosis de confianza y una oportunidad para seguir soñando.

Ahora deberá hacer su parte y esperar que los resultados del grupo le permitan prolongar su aventura internacional.