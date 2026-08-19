Mixco golea al UMECIT y mantiene viva una mínima esperanza de clasificar en la Copa Centroamericana

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Mixco golea al UMECIT y mantiene viva una mínima esperanza de clasificar en la Copa Centroamericana

El cuadro chicharronero consiguió su primera victoria; para avanzar se aferra a un tropiezo de Olimpia de Honduras.

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Nicolás Martínez celebró un doblete en el triunfo de Mixco ante Umecit en el estadio Manuel Felipe Carrera. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco)

Deportivo Mixco reaccionó en la Copa Centroamericana 2026 y goleó 4-1 al UMECIT FC, un resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el torneo y mantener con vida, aunque muy mínima, su esperanza de avanzar a los cuartos de final.

El conjunto chicharronero prácticamente sentenció el partido en el primer tiempo.

Nicolás Martínez abrió el marcador al minuto 16 y volvió a aparecer nueve minutos después para firmar su doblete.

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Entre ambas anotaciones, Lynner García amplió la ventaja al 20 y Yonatan Pozuelos marcó el 4-0 al 34, en una primera mitad en la que Mixco mostró contundencia y aprovechó sus oportunidades frente al arco panameño.

UMECIT intentó reaccionar después del descanso y encontró el descuento al minuto 60 por medio de Emmanuel Gómez, quien había ingresado como sustituto. El gol, sin embargo, no puso en riesgo el triunfo del equipo guatemalteco, que administró la ventaja durante el tramo final.

Mixco necesita ganar y esperar

La goleada mantiene al cuadro dirigido por Fabricio Benítez con posibilidades de clasificación, aunque el panorama sigue siendo complicado.

Saprissa lidera el grupo con nueve puntos, mientras Olimpia de Honduras ocupa la segunda posición. Mixco necesita que el conjunto hondureño no sume puntos y, además, está obligado a ganar su último partido para mantener abierta la puerta de los cuartos de final.

La última prueba será frente a Alianza FC de Panamá, en la jornada que cerrará la fase de grupos.

Después de un complicado inicio en la competencia, Mixco encontró en esta goleada una dosis de confianza y una oportunidad para seguir soñando.

Ahora deberá hacer su parte y esperar que los resultados del grupo le permitan prolongar su aventura internacional.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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