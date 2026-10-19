Liga Nacional: así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras cuatro partidos de la jornada 15

La jornada 15 de la Liga Nacional de Guatemala comenzó este domingo con cuatro encuentros que provocaron movimientos importantes en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026. Con siete fechas por disputarse después de esta jornada, quedan 21 puntos en juego, por lo que cada resultado será determinante para los equipos que buscan el liderato, asegurar su clasificación a la fase final o alejarse de los últimos puestos.

La actividad continuará este lunes con dos compromisos importantes. En el estadio Pensativo, Antigua GFC recibirá a Xelajú MC con la oportunidad de asumir el liderato en solitario. Por su parte, Comunicaciones y Malacateco cerrarán la jornada 15 el marter en un duelo entre equipos que necesitan sumar puntos para mejorar su posición en la recta final del campeonato.

Con cuatro partidos disputados, la clasificación registra cambios importantes, aunque todavía quedan dos encuentros pendientes para completar la jornada.

Guastatoya ocupa provisionalmente el primer lugar con 27 puntos, después de empatar 1-1 frente a Municipal. Los escarlatas se encuentran en la segunda posición, con 26 unidades, y todavía tienen pendiente un encuentro ante Deportivo Mixco de la jornada 11.

Antigua GFC aparece en la tercera casilla, también con 26 puntos, pero con la posibilidad de alcanzar el primer lugar en solitario si derrota a Xelajú MC como local. Marquense ascendió a la cuarta posición después de conseguir una victoria y llegó a 24 puntos. A una unidad se encuentra Deportivo Mixco, que suma 23 tras su más reciente triunfo. La zona de clasificación la completa de momento San Pedro, con 22 puntos, aunque su permanencia entre los seis primeros dependerá del resultado entre antigueños y superchivos.

Xelajú MC y Aurora buscan ingresar a los seis primeros

En la séptima posición se encuentra Xelajú MC, con 21 puntos. Los superchivos tienen la oportunidad de mejorar considerablemente su ubicación, ya que una victoria frente a Antigua GFC les permitiría alcanzar las 24 unidades y acercarse a los primeros lugares.

Aurora FC ocupa el octavo puesto, también con 21 puntos. El conjunto aurinegro atraviesa un buen momento después de conseguir tres victorias consecutivas y sumar nueve puntos durante su última semana de competencia. Estos resultados le han permitido reducir la distancia con los equipos que ocupan los puestos de clasificación.

Comunicaciones y Suchitepéquez siguen en los últimos lugares

En la novena posición aparece Cobán Imperial con 16 puntos, seguido por Malacateco en la décima casilla con 15 Comunicaciones se encuentra en el penúltimo lugar, con 14 puntos, y necesita una victoria en su próximo compromiso para mejorar sus posibilidades de acercarse a la zona de clasificación.

En el último puesto permanece Suchitepéquez, con apenas ocho unidades, después de una campaña en la que ha tenido dificultades para conseguir resultados positivos.