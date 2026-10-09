Liga Nacional: así quedó la tabla de posiciones tras el empate entre Antigua y Municipal

El empate 1-1 entre Antigua GFC y Municipal, en el partido reprogramado de la décima jornada del Torneo Apertura 2026, disputado este jueves 8 de octubre en el estadio Pensativo, mantuvo sin cambios los primeros puestos de la clasificación y favoreció a Guastatoya, que continúa como líder del campeonato.

Ambos equipos buscaron sumar los tres puntos para acercarse al primer lugar; sin embargo, el empate favoreció a los pechoamarillos, que conservaron el liderato antes del arranque de la fecha 13.

Con este resultado, Guastatoya se mantiene en la primera posición con 25 puntos, luego de que sus principales perseguidores no consiguieran la victoria. El equipo oriental conserva una ventaja de un punto sobre Municipal, su rival más cercano.

Por su parte, el cuadro escarlata sigue en el segundo puesto con 24 unidades. Los rojos tenían la oportunidad de recuperar el liderato, pero el empate como visitantes se lo impidió. Permanecen a un punto de Guastatoya y tienen un partido pendiente frente al conjunto de Mixco el cuadro carmesí.

Antigua GFC ocupa el tercer lugar con 22 puntos. El equipo colonial no logró acercarse al liderato con el empate, Marquense se mantiene en la cuarta posición con 19 unidades. Le siguen Xelajú MC, quinto con 18 puntos, y el Deportivo Mixco, sexto con la misma cantidad. Los mixqueños también tienen un partido pendiente.

Fuera de los puestos de clasificación se encuentra San Pedro, séptimo con 18 puntos, después de tres jornadas consecutivas sin ganar. Comunicaciones ocupa el octavo lugar con 14 unidades.

Cobán Imperial es noveno y acumula dos victorias consecutivas. Aurora FC ocupa la décima posición con 12 puntos, los mismos que Malacateco, undécimo por diferencia de goles. Suchitepéquez continúa en el último lugar con seis puntos. El equipo venado buscará sumar en las próximas jornadas para mejorar su posición en la tabla.