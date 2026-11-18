La jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala tendrá encuentros decisivos en la recta final de la fase de clasificación. Hasta el momento, cuatro equipos tienen asegurado su boleto a la liguilla, mientras continúa la lucha por definir a los clubes que avanzarán directamente a las semifinales y a los que deberán disputar el acceso a semis.

De acuerdo con el formato de competencia, los dos primeros lugares de la tabla general clasificarán directamente a las semifinales, mientras que los equipos ubicados del tercer al sexto puesto disputarán una serie de repechaje para definir los otros dos boletos a esa instancia.

Uno de los encuentros más atractivos de la fecha se disputará en el estadio David Cordón Hichos, donde Guastatoya recibirá a Comunicaciones, en un duelo que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

El conjunto pecho amarillo ocupa actualmente la quinta posición de la tabla con 31 puntos y está cerca de asegurar su presencia en la fase final del campeonato. Una victoria le garantizaría matemáticamente su clasificación a la liguilla, mientras que una derrota podría complicar sus aspiraciones de cara a la última jornada de la fase regular.

Por su parte, Comunicaciones llega al compromiso en la séptima posición, con 26 unidades, y necesita sumar los tres puntos para mantenerse en la pelea por uno de los boletos disponibles.

Un triunfo permitiría al conjunto albo mantener vivas sus posibilidades de clasificación y llegar con opciones a la última jornada. Sin embargo, una derrota podría dejarlo fuera de la competencia antes de disputar su último encuentro.

¿A qué hora jugarán Guastatoya y Comunicaciones?

El partido estaba programado inicialmente para el sábado 21 de noviembre a las 19 horas. No obstante, la Liga Nacional anunció una modificación en el horario del encuentro.

El compromiso se disputará el mismo día, pero comenzará una hora más tarde, por lo que Guastatoya y Comunicaciones se enfrentarán el sábado 21 de noviembre a las 20 horas, en el estadio David Cordón Hichos.

Con ambos equipos necesitados de puntos, el encuentro será determinante en la lucha por la clasificación. Guastatoya buscará asegurar su boleto a la liguilla, mientras que Comunicaciones intentará mantenerse con posibilidades de avanzar a la fase final del Torneo Apertura 2026.