Liga Nacional: Comunicaciones reporta dos bajas para las próximas jornadas del Apertura 2026

Comunicaciones FC reportó dos nuevas bajas por lesión en su plantel, por lo que tendrá algunas ausencias para los próximos partidos del Torneo Apertura 2026. Hasta el momento, el club no ha informado cuánto tiempo estarán fuera de las canchas los futbolistas afectados, ya que su recuperación dependerá de la evolución de cada caso.

El primero de los jugadores lesionados es el guardameta Arnold Barrios, quien habitualmente se desempeña como alternativa en la portería crema. A través de sus redes sociales, la institución informó que el arquero fue diagnosticado con un edema intersticial del manguito rotador del hombro, por lo que actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

Según detalló el club, Barrios continuará bajo supervisión médica y su reincorporación a la actividad deportiva dependerá de su evolución y de las evaluaciones que realice el cuerpo médico en las próximas semanas.

Por otro lado, el defensor Emerson Raymundo también se suma a la lista de bajas. Comunicaciones informó que el futbolista sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz, lesión que requirió una intervención quirúrgica después de completar una etapa inicial de tratamiento antiinflamatorio.

Al igual que en el caso de Barrios, el regreso de Raymundo a la competencia quedará sujeto a la evolución favorable de su recuperación y a la autorización de los especialistas.

Estas ausencias llegan en un momento importante para el conjunto albo, que busca mejorar su situación en la tabla de posiciones. Actualmente, Comunicaciones ocupa la décima casilla con 14 puntos tras 13 jornadas disputadas y necesita sumar de manera constante para acercarse a los puestos de clasificación.

En su próximo compromiso este miércoles 14 de octubre , el cuadro crema recibirá a Aurora FC en un encuentro en el que intentará reencontrarse con la victoria y comenzar su escalada en la tabla. El objetivo de los albos será aprovechar su condición de local para recuperar confianza y mantenerse en la pelea por avanzar a la fase final del campeonato.