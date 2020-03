Coronavirus: Liga Nacional de futbol todavía no sabe qué podría pasar con el Clausura 2020

El Doroteo Guamuch Flores deberá esperar para que regrese el futbol. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Los miembros de los 12 equipos de la Liga Nacional aún no han tenido contacto ni han discutido el tema, mientras que la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut) declaró campeón al benjamín Once Deportivo, por ganar la primera vuelta del torneo, y Nicaragua dio por concluidos todos los campeonatos de futbol.

Muchas dudas se plantean al respecto, debido a los problemas económicos y de formato que representan los torneos cortos, lo cual será discutido cuando los integrantes de la Liga Nacional de Futbol finalmente se reúnan virtualmente.

“Vamos a esperar un poco más para juntarnos con los muchachos, porque ahora estamos en el período de transición. Creo que en los primeros días de la semana entrante tendremos una decisión sobre el tema”, afirmó Jaime Sánchez, presidente de la Liga Nacional.

A pesar de que Sánchez señala que no se debe “especular” con las soluciones porque es algo que se determinará de común acuerdo con los equipos, se manejan medidas como la de El Salvador y hacer monarca a Comunicaciones, que lidera la tabla de posiciones, con 28 puntos, a cinco de Municipal y siete de Guastatoya, que marcha tercero.

Nos unimos al Reto 💪🏽😉⚽️. A todos los aficionados, que son amantes del fútbol que se unan al desafío de publicar una foto de fútbol solo una foto, sin descripción y crear un hilo muy 😍👌🏽. El objetivo es inundar Twitter con fotos positivas de Fútbol.#VamosGuate ⚽🇬🇹⚽️ pic.twitter.com/cMhbEXNlBM — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) March 22, 2020

Sin seguro

Una de las evaluaciones que hará La Liga Nacional es la solvencia económica de algunos de sus miembros, ya que no tiene un fondo de contingencia para este tipo de situaciones, por lo que los equipos con pocos recursos podrían afrontar serios problemas para cumplir con el pago de sus jugadores.

“Es un llamado de atención para hacer más predecibles los reglamentos y tener un seguro que cubra estas eventualidades. Esto lo tenemos que plantear para el futuro”, explicó Gerardo Paiz, presidente de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut).

“Definitivamente, no todos los equipos van a aguantar los problemas económicos. Los que estaban en la cuerda floja no lo van a soportar, tendrán que salir a negociar con los jugadores y esperar si ellos quieren, y si no demandarán”, indicó Paiz.

El panorama para la continuidad del certamen no es muy alentador, debido a la situación de Guatemala por el covid-19, que fue detectado por primera vez el 13 de marzo.

“Tenemos que restructurar definitivamente, porque esto es algo que nadie esperaba. En nuestras empresas también estamos todos con la misma preocupación, porque es algo general”, indicó Sánchez.

Las acciones que se tomen en los siguientes días saldrán de los clubes, ya que la Fedefut dijo que no tomará decisiones en este momento.