La última jornada de la fase de clasificación del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional se disputará este sábado 28 de noviembre, con los seis encuentros programados de manera simultánea a partir de las 15 horas.

Comunicaciones recibirá a Xelajú MC en el estadio Cementos Progreso; San Pedro se medirá con Guastatoya en el Municipal de San Pedro y Antigua GFC enfrentará a Deportivo Mixco en el Pensativo.

Completan la jornada Suchitepéquez frente a Municipal, en el Carlos Salazar Hijo; Aurora ante Cobán Imperial, en el Santo Domingo de Guzmán, y Malacateco contra Marquense, en el Santa Lucía.

Con el nuevo formato del campeonato, únicamente seis equipos avanzan en la lucha por el título, y ya no ocho, como en torneos anteriores. Los dos mejores de la clasificación accederán directamente a las semifinales, mientras que los ubicados del tercero al sexto puesto deberán disputar una ronda adicional.

Este formato aumenta la tensión de una jornada en la que cada gol puede modificar la tabla de posiciones.

Cuatro equipos buscan el pase directo a semifinales

Antigua GFC lidera la clasificación con 40 puntos y le basta un empate para asegurar el primer lugar y su boleto directo a las semifinales.

Lo persiguen Xelajú MC, Municipal y Mixco, los tres con 37 unidades. Los superchivos buscarán la victoria frente a Comunicaciones, mientras que Municipal, vigente campeón nacional, intentará conseguir su clasificación directa a las semifinales en Mazatenango. Por su parte, los chicharroneros tienen la complicada tarea de superar al líder en su propio estadio.

Cuatro aspirantes al último boleto a la liguilla

Antigua GFC, Municipal, Xelajú MC, Mixco y Guastatoya ya aseguraron su presencia en la fase final, por lo que únicamente queda una plaza disponible.San Pedro, sexto con 29 puntos, depende de sí mismo para conseguir una clasificación histórica en su primera temporada en la máxima categoría.

Cobán Imperial y Marquense, ambos con 28 unidades, esperan un tropiezo de los sampedranos y buscarán ganar sus respectivos compromisos.

Comunicaciones afronta el panorama más complicado. Con 26 puntos y tras caer en la jornada anterior, el equipo dirigido por Roberto Montoya necesita vencer a Xelajú MC y esperar una combinación favorable de resultados. Aunque sus posibilidades son reducidas, los cremas se aferran a esa última oportunidad para evitar una nueva eliminación.

Los eliminados también tienen motivos para sumar

Aurora FC, Malacateco y Suchitepéquez quedaron matemáticamente fuera de la lucha por la liguilla, pero tampoco afrontarán la última jornada como un simple trámite.

Los puntos que consigan podrían ser determinantes en la tabla acumulada y en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del futbol guatemalteco durante el Clausura 2027.