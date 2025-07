Liga Nacional: estos son los árbitros asignados para la primera fecha del Apertura 2025

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala comenzará oficialmente el sábado 19 de julio, con tres duelos que prometen revivir la emoción por el balompié nacional, luego de un mes en el que la Selección de Guatemala acaparó todos los reflectores tras su participación en la Copa Oro 2025.

Ese día están programados los enfrentamientos Cobán Imperial vs Mixco, Antigua GFC vs Marquense y Malacateco vs Xelajú MC.

La jornada continuará el domingo 20 de julio, con otros tres partidos en los que verán acción los tres equipos más ganadores en la historia del futbol guatemalteco.

Aurora FC regresa a la máxima categoría del futbol nacional después de 20 años, al enfrentar a Guastatoya. Municipal visitará a Achuapa, y Comunicaciones recibirá a Mictlán.

Además de conocerse las fechas y horarios de estos encuentros, la Federación Nacional de Futbol publicó los nombramientos arbitrales para esta primera jornada.

Designaciones arbitrales para la primera jornada del Apertura 2025:

Cobán Imperial vs Mixco: Erick Orozco

Antigua GFC vs Marquense: Wildomar Ramírez

Malacateco vs Xelajú MC: Cristopher Corado

Aurora FC vs Guastatoya: Enrique de la Rosa

Achuapa vs Municipal: Diego Ojer

Comunicaciones vs Mictlán: Kevin Cacaco

El Apertura 2025 será inaugurado por Cobán Imperial y Mixco, que se enfrentarán en el estadio José Ángel Rossi, a las 15 horas del sábado 19 de julio.

Posteriormente, Antigua GFC recibirá a Marquense en el estadio Pensativo a las 18 horas, y la jornada sabatina concluirá con el duelo entre Malacateco y Xelajú MC, a las 20 horas en el estadio Santa Lucía, en Malacatán.

La programación del domingo 20 de julio será la siguiente:

Comunicaciones vs Mictlán, a las 17 horas en el estadio Carlos Salazar Hijo

Aurora FC vs Guastatoya, a las 11 horas en el estadio Guillermo Slowing

Achuapa vs Municipal, a las 15 horas en el estadio Winston Pineda