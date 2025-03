Liga Nacional | José Bolaños, de jugar futbol seis a convertirse en la revelación de Deportivo Mixco en el Torneo Clausura 2025

José Ramón Bolaños Boburg se ha convertido en una de las revelaciones de Deportivo Mixco y del torneo Clausura 2025. A sus 20 años está jugando su primer certamen como profesional, donde ya ha sido figura importante para guiar a su equipo a victorias importantes.



Con el objetivo de llegar a esta instancia, el joven delantero ha tenido que experimentar diferentes procesos en su formación. Desde una academia, jugar en la sub-15 de Municipal (donde permaneció solamente un año) y llegar a la Tercera División hasta incursionar en la modalidad de futbol socca, donde Jean Jonathan Márquez le vio buenas cualidades y lo invitó para integrarse al conjunto mixqueño.



“Pasé por varios equipos y luego estuve un tiempo sin jugar, como seis meses, y luego vi que había una modalidad de futbol socca. Fui a hacer pruebas y me llevaron a jugar a México y, casualmente, el entrenador era Jean Márquez. Él me hizo la invitación de venir a Deportivo Mixco y no dudé en aceptar”, comentó.



El jugador estuvo a prueba y bajo la supervisión del técnico Fabricio Benítez. Fueron dos meses en los que Bolaños se entregó en cada entrenamiento, hasta lograr llenar la retina del entrenador, quien dio el visto bueno para que se integrara a su equipo en junio último.



"Estuve trabajando entre abril y mayo, dando mi mayor esfuerzo porque quería tener esa oportunidad. Al final logré quedarme, y en junio del año pasado fui inscrito en el equipo, algo que me hizo muy feliz porque estaba cumpliendo un sueño que tenía desde niño", dijo.



Bolaños sabía que el primer paso ya estaba logrado, pero debía de trabajar más fuerte para lograr el soñado debut. Aunque no sumó minutos el torneo pasado, sabía que la oportunidad llegaría y no fue sino hasta este Clausura 2025 que logró su objetivo.



"Siempre quise que me llegara la oportunidad, por eso no dejaba de trabajar, y gracias a Dios se me abrió esa puerta. Estoy viviendo un momento muy especial porque para esto he trabajado, y ver que lo que uno ha soñado se convirtió en una realidad creo que es un premio, también, al esfuerzo que venimos haciendo".

Bolaños se entrega en cada entrenamiento, ya que no quiere perder la continuidad que ha adquirido tras ganarse la confianza del técnico Frabricio Benítez. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).



En el presente torneo, José Ramón ha logrado tener actividad; incluso ya ha alineado como titular. Suma seis apariciones, con 503 minutos cumplidos. Pero, sobre todo, ha sido figura en dos ocasiones, al marcar los goles para que Mixco venciera a Deportivo Malacateco y recientemente a Comunicaciones.



"Agradezco mucho la oportunidad que se me está dando y he podido responder dentro de la cancha. Han sido momentos muy especiales, sobre todo por lo que han significado los dos goles. Tanto el profesor Benítez como Márquez me han aconsejado mucho para que no baje y siempre dé lo mejor de mí", comentó Bolaños.



Meta agendada



Joserra, como de cariño le dicen, es hermano de Diego Bolaños, guardameta de la selección sub-20 que milita en Argentinos Juniors, del país rioplatense. Busca primero consolidarse en la Liga Nacional y, posteriormente, cumplir un segundo sueño: jugar en el extranjero.

José Bolaños celebra su anotación con la que Deportivo Mixco derrotó a Comunicaciones. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).



"Quiero consolidarme primero en la Liga Nacional, tener mayor experiencia, ir avanzando poco a poco en mi carrera y así poder buscar una oportunidad de salir al extranjero y también poder llegar a la selección nacional. Con mi hermano hemos hablado y él está contento por lo que estoy viviendo, ya que fue algo que juntos nos propusimos desde niños. Ojalá un día se nos dé la oportunidad de estar en el mismo equipo", compartió.