Liga Nacional: Las decisiones arbitrales que marcaron la polémica en la jornada 10

El Torneo Clausura 2025 del futbol guatemalteco sigue desarrollándose a gran velocidad. En poco más de un mes desde que inició el campeonato ya se han jugado diez fechas y son muchas las conclusiones que se pueden obtener, sin embargo, un tema que ha estado en el ojo del huracán desde que se disputó el primer encuentro y que continúa en boca de todos los seguidores del balompié nacional es el mismo: los árbitros.

El Clausura 2025 casi cumple con un 50% de su desarrollo, sin embargo, el tema arbitral y las polémicas que se han generado fechas tras fecha sigue siendo un tópico más que comentado.

En la jornada 10 del campeonato, celebrada entre el 22 y 23 de febrero, nuevamente este tema dio de que hablar, especialmente porque en tres de cuatro partidos existieron jugadas polémicas.

Estas acciones, si no son acertadas, tienen un impacto en los resultados de los equipos y podrían llegar a pesar a la hora de analizar resultados en el tema de los puestos importantes para final de temporada.

El recuento de las acciones polémicas de la jornada 10 del Clausura 2025

Una de las acciones más comentadas de la fecha se dio en el partido disputado el 22 de febrero en el estadio José Ángel Rossi entre los cuadros de Cobán Imperial y Xelajú MC. En el duelo que fue una reedición de la última final disputada la polémica se dio por dos factores:

1) Al minuto 67 cuando el árbitro Luis Escobar sancionó penalti a favor de Cobán.

2) En los minutos finales, Xelajú también reclamó una falta en el área que no fue sancionada.

En la primera el central juzgó que Widvin Tebalán empujó dentro del área chica a Delfino Álvarez y sancionó el penalti, luego Jorge Aparicio llegó a declarar después que el propio árbitro Escobar se disculpó con los jugadores de Xelajú por la pena máxima.

En la segunda acción Luis de León se pasó llevando a Pedro Báez dentro del área, pero Escobar en esta ocasión no sancionó nada.

@CobanImperial vrs. @Xelaju_Oficial 88’ ❌ CRASO ERROR al NO sancionar una EVIDENTE FALTA del defensor cobanero que derribó a su adversario en área. Era un PENALAZO a favor de Xela. El árbitro estaba de frente a la acción.

🎥 @TigoSportsGt pic.twitter.com/WGt0SLqZHh — VAR502 (@VAR502GT) February 22, 2025

Ya en la fecha del domingo 23 de febrero, las otras acciones clamorosas que evidenciaron falencias arbitrales se dieron en el partido entre Marquense y Municipal.

En dicho duelo, celebrado en el Estadio Marquesa de la Ensenada, el árbitro a cargo fue Diego Ojer. La primera polémica se dio en la primera parte, cuando al minuto 44 se invalidó un gol a Jorge Ortiz de Marquense por fuera de lugar en una jugada más que apretada, en donde la decisión pasó por la asistente Iris Vail.

Luego, en la segunda mitad, la polémica se dio en el otro arco ya que en el minuto 66 César Archila tomó desprevenido a Darío Silva y remató desde el medio campo con dirección al arco.

@MarquenseCD vrs. @Rojos_Municipal 66’ ❌ CRASO ERROR al no avalar el GOL de Municipal, la velocidad sobrepasó a la AA2 que no llegó a posicionarse para observar que el balón cruzó por completo la línea de gol.

🎥 @ClaroSportsCAM pic.twitter.com/Yd7YW5kIgC — VAR502 (@VAR502GT) February 24, 2025

El esférico pegó en el travesaño para luego rebotar después de la línea de gol, sin embargo, debido a la velocidad en la que sucedió la acción, la asistente no estuvo bien ubicada y no percibió que el balón ingreso en su totalidad, por lo que no se convalidó el que pudo ser gol de Municipal.

Por último, en el Comunicaciones contra Malacateco, el árbitro central Cristopher Corado también fue señalado por convalidar el primer gol del encuentro, anotado por Yunior Pérez, que, al momento de salir a buscar el remate después de un rebote en una jugada de tiro libre, estaba en posición de fuera de juego.