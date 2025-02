Luis Tatuaca asume la goleada de Antigua a Xinabajul y sorprende con una confesión: “No había dicho nada”

No están siendo buenas semanas para el equipo de Xinabajul Huehue. El conjunto que dirige el técnico Pablo Centrone fue goleado en su visita a Antigua GFC en un duelo válido por la octava fecha del Clausura 2025 y está en el sótano de la tabla.

Esto he hecho que el conjunto de la X sea uno de los temas de conversación dentro del futbol guatemalteco ya que se está convirtiendo, junto a Guatatoya, en el candidato a perder la categoría al final de la temporada.

El 6-0 encajado ante Antigua fue la cuarta derrota consecutiva de Xinabajul, que desde el 2 de febrero acumula 16 goles en contra.

En ese período de tiempo Xinabajul cayó ante Xelajú, Municipal, Malacateco y Antigua por resultados de 7-2, 0-2, 1-0 y 6-0 respectivamente.

Luego de tocar fondo contra los coloniales, el portero de Xinabajul, Luis Tatuaca, habló sobre el resultado y dio la cara ante los medios de comunicación sobre la adversidad que atraviesa su club.

Tatuaca fue el guardameta titular ante Antigua y recibió cuatro de los seis goles, pero fue inesperadamente sustituido al medio tiempo por Pablo Centrone, que dio lugar a Jorge Moreno en la cancha.

Esta decisión levantó las especulaciones ya que no se entendió si se trataba de una decisión técnica pero luego Tatuaca lo aclaró.

"Desde el juego de Municipal estoy jugando con dos fisuras en el dedo. Yo soy el responsable porque no había dicho nada, me afectó en el calentamiento, me responsabilizo por la derrota del equipo", fue lo que dijo de primero.

"Fue irresponsabilidad e mi parte, no quise decir nada, me ganó el ímpetu, las ganas de ayudar a mis compañeros pero no me salió. Tuve que haber hablado, no lo hice, estoy para dar la cara por mis compañeros y cuerpo técnico", continuó.

"Solo digo que este equipo va a pelear por mejorar la racha en la que caímos", sentenció.