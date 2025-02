Liga Nacional | Medford vs Bini, los técnicos de Marquense y Municipal que disputarán el liderato del torneo

La jornada 10 de la Liga Nacional tendrá su partido más atractivo este domingo 23 a las 19:00 horas, cuando Marquense reciba a Municipal en el Estadio Marquesa de la Ensenada. Ambos equipos llegan en la parte alta de la tabla y el encuentro será clave en la lucha por el liderato.

Municipal, con 17 puntos, llega como el actual puntero del campeonato. Los Rojos vienen con el impulso anímico de haber ganado el Clásico 332 ante Comunicaciones y ahora buscan extender su racha en una de las canchas más complicadas del torneo.

Por su parte, Marquense ocupa la cuarta posición con 15 unidades, pero sigue invicto en el terreno de juego. Su única derrota en el torneo fue por resolución administrativa ante Xinabajul, por lo que en la cancha no ha conocido la derrota. Bajo el mando de Hernán Medford, los Leones han demostrado solidez y quieren aprovechar su localía para dar un golpe en la tabla.

Pulso entre Hernán Medford y Sebastián Bini

Este juego tendrá el duelo entre los técnicos Hernán Medford y Sebastián Bini, quienes pondrán a sus mejores armas para buscar quedarse con el triunfo. El técnico de Municipal, Sebastián Bini, reconoció que el partido no será sencillo y espera un duelo muy disputado.

"Sabemos que será un partido difícil, Marquense está jugando muy bien, será un juego trabado, peleado, así que esperemos tener un buen resultado"

El estratega argentino también destacó el buen recibimiento que tuvo el equipo en su hotel de concentración. "Eso es lo lindo de viajar a todos lados, la gente siempre lo recibe bien", agregó Bini, quien sabe que Municipal jugará en una cancha complicada y con una afición que presionará durante los 90 minutos.

Del lado de Marquense, Hernán Medford dejó claro que su equipo no piensa en la lucha por la permanencia, sino en clasificar a la fase final.

"Nosotros nunca hablamos del descenso, nuestro objetivo es clasificar, nunca se habló del acumulado, vamos por ese camino, pero falta mucho", "Si seguimos con el mismo ritmo lo vamos a lograr, somos los únicos invictos. Yo no cuento esos puntos que nos ganaron en la mesa, porque en la cancha los hemos ganado y considero que somos los únicos que no hemos perdido

Finalmente, el entrenador dejó claro que en su equipo hay confianza, pero no exceso de confianza. "Todo es trabajo, con un cuerpo técnico capaz y que sabe lo que quiere. Somos uno más, pero insisto en que estamos tranquilos, no estamos celebrando porque no hemos ganado nada, vamos paso a paso", concluyó.

El Marquesa de la Ensenada será el escenario de un choque que promete intensidad, emoción y un impacto directo en la tabla de posiciones. El equipo que gane saldrá como líder del torneo.