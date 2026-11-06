Liga Nacional: ¿Qué equipos ya cumplieron los 1,200 minutos juveniles en el Apertura 2026?

Antigua GFC y Xelajú MC se convirtieron en los primeros equipos en alcanzar los mil 200 minutos obligatorios con jugadores juveniles en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, cuando todavía restan cuatro jornadas para finalizar la fase de clasificación del campeonato.

Hasta el momento, únicamente dos de los 12 clubes de la máxima categoría han cumplido con el requisito establecido por el reglamento de competencia, que exige dar participación a futbolistas juveniles para evitar sanciones económicas y la pérdida de puntos.

La normativa de la Liga Nacional establece que cada equipo debe completar un mínimo de mil 200 minutos con jugadores nacidos entre el 2005 y el 2012, la medida tiene como objetivo impulsar el desarrollo de nuevos talentos y aumentar las oportunidades para los jóvenes futbolistas guatemaltecos.

Después de disputarse 18 jornadas y con la fecha 19 por comenzar, Antigua GFC encabeza la clasificación de minutos juveniles, con mil 287, y se consolida como el equipo que más participación ha dado a sus jóvenes durante el certamen.

En la segunda posición aparece Xelajú MC, que también alcanzó la cifra requerida, con mil 202 minutos. Muy cerca de cumplir con la meta se encuentra Comunicaciones, tercero en la clasificación, con mil 173 minutos, por lo que necesita únicamente 27 para alcanzar el mínimo reglamentario.

Detrás aparecen San Pedro, con mil 124 minutos, y Guastatoya, con mil 117. La clasificación continúa con Cobán Imperial, en la sexta posición, con mil 90 minutos, seguido por Aurora FC, con mil 73, y Marquense, con mil 71.

Más abajo se encuentran Malacateco, con mil 49 minutos; Deportivo Mixco, con mil 24, y Municipal, con mil 23. El conjunto rojo ocupa la penúltima posición y todavía necesita completar 177 minutos para cumplir con la normativa. En el último lugar aparece Suchitepéquez, con 987 minutos, y es el único equipo que todavía no alcanza la barrera de los mil minutos.

Varios equipos podrían cumplir con la norma en la jornada 19

La jornada 19 podría representar un avance importante para varios clubes que están cerca de alcanzar el objetivo reglamentario. Comunicaciones necesita únicamente 27 minutos para cumplir con la cuota, mientras que San Pedro requiere 76; Guastatoya, 83; Cobán Imperial, 110; Aurora FC, 127, y Marquense, 129.

Estos equipos podrían sumarse próximamente a Antigua GFC y Xelajú MC entre los clubes que ya cumplieron con el requisito establecido por la Liga Nacional.

Con la mayoría de los equipos por encima de los mil minutos, las últimas cuatro jornadas del Torneo Apertura 2026 no solo serán decisivas para definir a los clasificados a la fase final, sino también para completar la participación juvenil obligatoria.

De esta manera, los clubes deberán administrar los minutos de sus futbolistas jóvenes para cumplir con una normativa que busca fortalecer el desarrollo de nuevos talentos en el futbol guatemalteco.