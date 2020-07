Liga Primera División define tres propuestas para el inicio de la temporada 2020-2021

Aurora FC es uno de los equipos históricos del futbol guatemalteco y que actualmente milita en la Liga Primera División.

La Liga Primera División definió tres propuestas para iniciar la temporada 2020-2021 según reunión de trabajo virtual que realizó esta semana con sus equipos afiliados.

Considerando la situación sanitaria del país, los representantes redujeron de ocho a dos escenarios para concluir el Torneo Apertura 2020 a más tardar el 20 de diciembre.

Desde un torneo bajo el mismo formato, pero aprovechando los miércoles como fechas adicionales, la otras dos alternativas contempla la conformación de grupos por región.

Escenario 1.

Inicia el 13 de septiembre, con los mismos dos grupos de diez equipos cada uno. Jornadas fin de semana y seis fechas los miércoles.

La ronda de cuartos de final darán inicio el 2 de diciembre, las semifinales 9 y 13, las finales (ida y vuelta) el 16 y 20 de diciembre.

Escenario 2:

Cuatro grupos de cinco equipos cada uno (regionalizados). Solo domingos, partidos de ida y vuelta, partir del 27 de septiembre

Clasifican a la ronda de 8vos de final, los primeros dos equipos de cada grupo. Las llaves se formarán en base a puntos, 1ro vs 8vo, 2do vs 7mo, 3ero vs 6to y 4to vs 5to.

Los cuartos de final tendrían lugar el 2 y 6 de diciembre, las semifinales del 9 y 13 y las finales el 16 y 20.

Los equipos que finalicen en los puestos 17 y 18 jugarán una serie de permanencia, mientras los puestos 19 y 20 descienden a la Liga Segunda División.

Escenario 3:

Cuatro grupos de cinco equipos cada uno (regionalizados), aunque solo está contemplados dos jornadas los miércoles a partir del 11 de octubre.

Clasifican a la ronda de 8vos de final, los primeros dos equipos de cada grupo. Las llaves se formarán en base a puntos, 1ro vs 8vo, 2do vs 7mo, 3ero vs 6to y 4to vs 5to.

Los cuartos de final tendrían lugar el 2 y 6 de diciembre, las semifinales del 9 y 13 y las finales el 16 y 20.

Los descenso, se tomarán en cuenta las posiciones

Los equipos que finalicen en los puestos 17 y 18 jugarán una serie de permanencia, mientras los puestos 19 y 20 descienden a la Liga Segunda División.