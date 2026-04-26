Los dos goles de Erick Sánchez no evitaron el empate entre Achuapa y Antigua GFC

Por la fecha 22 del Clausura, Achuapa y Antigua GFC no pudieron vencer la portería rival y acabaron igualando en 2 este domingo. Antigua GFC empezó con un juego intenso y alta presión, que le permitió inaugurar el marcador tras una jugada de Diego Santis cuando transcurrían 39′ del primer tiempo. El equipo siguió dominando y en el minuto 7 de la segunda etapa, Juan Carbonell aprovechó una jugada para ampliar la ventaja. Erick Sánchez salvó a Achuapa con su doblete de jugada, primero a los 20’ y luego a los 32’ 2T.

Erick Sánchez se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Achuapa mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Juan Carbonell. El zaguero de Antigua GFC fue importante por anotar 1 gol.

El director técnico de Achuapa, Álvaro García, planteó una estrategia 3-5-2 con Luis Fernando Ruiz en el arco; Carlos Santos, Dayron Suazo y Carlos Castrillo en la línea defensiva; Kevin Tiul, Isaías de León, Randall Corado, Didier Acosta y Denilson Bol en el medio; y Kevin Castillo y Erick Sánchez en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Mauricio Tapia se pararon con un esquema 4-3-3 con Luis Morán bajo los tres palos; Juan Carbonell, Walter Paz, Diego Santis y José Ardón en defensa; Enrique Camargo, Santiago Garzaro y José Rosales en la mitad de cancha; y Andris Herrera, Oscar Santis y Leandro Ortigoza en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Estadio Municipal Manuel Ariza fue Elmer Herrera.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 19 puntos y en el décimo segundo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 34 unidades y ocupa el quinto lugar en el torneo.