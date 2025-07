“Lucharemos hasta las últimas”: Xinabajul Huehue exige su lugar en Liga Nacional tras fallo del TAS

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), organismo internacional que resuelve disputas legales relacionadas con el deporte, emitió una resolución sobre el caso Ramiro Rocca entre Xinabajul Huehue y Deportivo Marquense, en el que el conjunto huehueteco reclamaba los tres puntos que perdió sobre la mesa y que le costaron el descenso al final de la temporada.

Xinabajul presentó su apelación ante el TAS entre mayo y junio de 2025, y recibió el laudo definitivo el 17 de julio. El presidente del equipo de Huehuetenango, Immer de León, confirmó en La Red que no solo esperan jugar en Liga Nacional en el Torneo Apertura 2025, sino que lucharán para que así sea.

“La finalidad de acudir al TAS fue poder participar en la Liga Mayor. Tendríamos que estar, lógicamente, de acuerdo con la legalidad y con el punto resolutivo del TAS”, afirmó.

“El único requisito que no pudimos presentar, y por eso se nos negó el derecho, fue una solvencia federativa. Si esa fue la justificación, un 70% de equipos no pudieron haberse inscrito, porque también le debían a jugadores. Es decir, no se está midiendo con la misma medida”, dijo.

Sobre la desafiliación vigente de Xinabajul Huehue:

“La desafiliación, como siempre se ha dicho, fue una estrategia para lograr que esta apelación ante el TAS quedara sin efecto. Pero no se logró. Ya existía un recurso de amparo presentado con anterioridad, específicamente sobre la desafiliación, toda vez que se nos hizo sin darnos audiencia. Nunca nos dieron una resolución formal de desafiliación, solo un oficio donde se tomó una iniciativa unilateral de desafiliarnos”, expresó.

De León informó que, en caso de que la Liga o la Federación no respete la resolución del TAS, recurrirán a acciones legales, incluso si eso acarrea una sanción internacional.

“Si la resolución fuera a nuestro favor y no se cumpliera, se harían las acciones correspondientes. Ya hay un amparo planteado desde hace unos 15 días, a efecto de que se deje sin efecto la desafiliación. Si no se cumple lo resuelto por el TAS, nuestro abogado hará las consultas correspondientes para presentar una queja”, indicó.

Qué resolvió el TAS sobre el caso entre Xinabajul y Marquense: