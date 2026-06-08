Luis Fernando Tena analiza las cuatro derrotas de Guatemala en 2026: ¿debe preocupar el rumbo de la Selección?

La derrota 3-0 frente a Ecuador en Nueva Jersey profundizó el difícil momento que atraviesa la Selección de Guatemala en sus partidos amistosos de 2026.

La Bicolor suma cuatro derrotas consecutivas luego de caer 1-0 ante Canadá, sufrir una goleada de 7-0 frente a Argelia, perder 3-1 contra República Checa y ahora ser superada por Ecuador.

Aunque los resultados han generado preocupación entre los aficionados, Luis Fernando Tena considera que estos encuentros forman parte de un proceso necesario para medir el verdadero nivel competitivo del equipo.

El entrenador mexicano recordó que Guatemala ha enfrentado selecciones que actualmente compiten en un escalón superior dentro del futbol internacional y que precisamente por ello fueron elegidas como rivales de preparación.

“Sabíamos que eran partidos muy difíciles. Canadá, Argelia, República Checa y Ecuador están mejor rankeados que nosotros, pero son los partidos que nos sirven, que queremos jugar y en los que nos vamos valorando”, explicó Tena.

A diferencia de otras derrotas recientes, el seleccionador considera que frente a Ecuador el equipo mostró momentos de orden defensivo, especialmente durante el primer tiempo, aunque reconoció que la diferencia de calidad terminó inclinando el partido.

“Sabíamos que teníamos que ser muy sólidos en defensa y luego tratar de desdoblar con velocidad. Ecuador tiene jugadores de muchísimo nivel y eso termina marcando diferencias”, afirmó.

Nicholas George Hagen.



Arquero de epoca🧤.



Pero de alguna epoca en donde no existio el fútbol, este tipo es MALISIMO.



No sale un arquero bueno para Guate ni mezclados.



Regresen al Super Motta que sin rodilla y ya viejo seguro es mejor que estos mulas.

https://t.co/A8Pb9JGxDS — Daniel Vargas;👑🫡 (@___DanielVargas) June 8, 2026

Aspectos positivos que rescata

Pese a la racha negativa, Tena aseguró que la gira dejó conclusiones positivas para el futuro de la Selección Nacional.

Uno de los principales puntos que destacó fue la incorporación de nuevos futbolistas al grupo principal, especialmente jóvenes que han comenzado a recibir minutos en partidos de alta exigencia internacional.

“Siempre sacamos cosas positivas. Hay jugadores que se van agregando a la baraja que tenemos. Cada vez contamos con más opciones y diferentes variantes para utilizar”, indicó el entrenador.

Para Tena, ampliar el universo de jugadores disponibles será fundamental en los próximos meses, especialmente cuando comiencen los compromisos oficiales donde Guatemala estará obligada a buscar resultados.

Lo que más preocupa a Tena

Si bien el técnico considera que existen avances, también reconoce que hay aspectos que siguen siendo una deuda pendiente.

El principal problema identificado por el entrenador está relacionado con la capacidad ofensiva del equipo cuando enfrenta rivales de primer nivel.

“Nos hace falta desdoblar con más precisión, más velocidad y con más gente. Creo que eso lo iremos logrando con el proceso y la evolución normal del grupo”, explicó.

La falta de profundidad en ataque volvió a evidenciarse frente a Ecuador, un equipo que constantemente ganó los duelos individuales y redujo los espacios para futbolistas nacionales.

Según Tena, mientras República Checa permitió algunos espacios para contragolpear, Ecuador fue mucho más agresivo en la recuperación y dificultó cualquier intento de transición ofensiva.

“Hoy nos costó trabajo porque son jugadores muy rápidos y nos quitaban siempre la pelota en el mano a mano”, comentó.

Otro aspecto que generó debate fue el rendimiento de la portería, luego de algunos errores puntuales en los últimos encuentros.

Sin embargo, el técnico defendió tanto a Luis Morán como a Nicolás Hagen y aseguró que son situaciones que pueden corregirse.

“No me preocupa porque son errores corregibles. Lo importante es que hagan partidos correctos en términos generales”, señaló.

La valoración sobre Ecuador

Tena no ocultó su admiración por el nivel mostrado por la selección ecuatoriana.

El estratega destacó tanto la calidad individual de sus futbolistas como la profundidad del plantel que dirige Sebastián Beccacece.

“Ecuador tiene jugadores en los mejores equipos del mundo, mucha velocidad, muy buena técnica y futbolistas muy encaradores”, afirmó.

También destacó la capacidad táctica de los sudamericanos para modificar esquemas durante los partidos sin perder intensidad ni equilibrio.

“Manejan diferentes sistemas. A veces juegan con línea de cuatro, otras veces utilizan carrileros muy adelantados. Tienen muchas variantes”, explicó.

Cuando fue consultado sobre posibles debilidades del conjunto ecuatoriano, el entrenador guatemalteco reconoció que fue complicado encontrarlas.

“Después de lo que vimos hoy es muy difícil encontrar algo malo. Manejan la pelota muy bien, juegan a gran velocidad y cuando llegan al último tercio generan mucho peligro”, manifestó.

Incluso señaló que la profundidad del plantel quedó evidenciada cuando Ecuador realizó modificaciones.

“Salieron unos jugadores buenos y entraron otros más buenos”, comentó entre risas.

¿Puede Ecuador hacer un gran Mundial?

Para Tena, Ecuador tiene todos los argumentos para convertirse en una de las selecciones más competitivas de Sudamérica durante la Copa del Mundo de 2026.

El técnico considera que la combinación de juventud, velocidad, experiencia internacional y confianza convierte al conjunto sudamericano en un rival capaz de competir ante cualquier selección.

“Creo que pueden hacer un gran Mundial. Hicieron una gran eliminatoria y eso los tiene con una autoestima muy alta”, afirmó.

Además, destacó que gran parte de sus futbolistas militan en ligas de alto nivel en Europa y otras competencias importantes del mundo.

Para el entrenador mexicano, ese roce internacional es uno de los factores que explica la diferencia actual entre Ecuador y selecciones como Guatemala.

El desafío de Guatemala

Más allá de las derrotas, Tena insiste en que el proceso debe analizarse desde una perspectiva más amplia.

El seleccionador recordó que el objetivo principal sigue siendo llegar en las mejores condiciones posibles a los compromisos oficiales, donde Guatemala buscará consolidar el crecimiento mostrado en los últimos años.

“Vamos en ese camino. Hemos enfrentado rivales muy fuertes y vamos a seguir mejorando para los partidos oficiales, donde estaremos obligados a buscar resultados”, concluyó.

La racha de cuatro derrotas consecutivas deja preguntas abiertas sobre el presente de la Selección Nacional, pero también ofrece respuestas sobre las áreas que el cuerpo técnico considera prioritarias para competir a un nivel superior. El verdadero examen llegará cuando comiencen los partidos que definirán el futuro de la Bicolor.

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